Luisa Stefani brilha com Garcia e vai às quartas de Wimbledon

10/07/2023 - 9:01

Segue brilhando a estrela de Luisa Stefani na grama sagrada de Wimbledon ao lado da top 5 de simples, a francesa Caroline Garcia. As duas se garantiram nas quartas de final de Wimbledon nesta segunda-feira.

Luisa e Garcia derrotaram a dupla com a ex-número 1 do mundo, a húngara Timea Babos, e a belga Kirsten Flipkens por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (10/8) 6/3 na quadra 12 do All England Club após 1h37min.

Esta foi a sétima partida das duas e a sétima vitória. Elas vêm de título no WTA 500 de Berlim, na Alemanha, conquistado há pouco mais de duas semanas.

Luisa alcança pela segunda vez as quartas de um Slam em dupla feminina e vai buscar a segunda semi – foi semifinalista no US Open de 2021 com Gabriela Dabrowski.

Elas vão enfrentar a dupla vencedora de Miyu Kato/Aldila Sutjiadi (Japão/Indonésia), cabeças de chave 13, ou de Su Hsieh/Barbora Strycova (Taiwan/Rep. Tcheca), dupla que foi campeã em Wimbledon em 2019. Hsieh tem outro título no torneio em 2021.