Luis Suárez vai se aposentar? Listamos 6 momentos inusitados do jogador

A passagem do atacante Luis Suárez no Grêmio pode estar próxima do fim. Contudo, o motivo da abreviação em nada teria a ver com os constantes apontamentos de interesse do Inter Miami, novo time de Lionel Messi. O Pistolero estaria com sérios problemas para lidar com dores no joelho direito, algo que já teria sido diagnosticado como um caso de artrose.

A carreira do atacante de 36 anos é marcada por diversas conquistas e gols, mas também por polêmicas e punições. Confira alguns momentos curiosos na carreira de Suárez.

GOLEIRO DECISIVO

No último lance da prorrogação entre Gana e Uruguai, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2010, Luis Suárez defendeu com as mãos a cabeçada de Adiyiah em cima da linha, e evitou o gol da classificação da equipe africana para às semifinais. Além do pênalti marcado, Suárez acabou expulso da partida, porém, viu o goleiro Muslera defender a cobrança. Na decisão por pênaltis, a Celeste derrotou os rivais por 4 a 2.Uruguai terminou a Copa de 2010 na quarta colocação (Foto: Reprodução / Internet)

MORDIDA NA COPA

Durante a partida entre Itália e Uruguai pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2014, Suárez mordeu o zagueiro italiano Chiellini, após disputa de bola dentro da área. O uruguaio recebeu nove jogos de punição no mundial, além de ser suspenso de todas as atividades ligadas ao futebol por quatro meses.Uruguai venceu a partida por 1 a 0 (Foto: Javier Soriano / AFP)

LUA DE MEL

Em julho de 2017, Lionel Messi e Antonela Roccuzzo escolheram um luxuoso hotel em Antigua e Barbuda, no Caribe, para comemorar a lua de mel. Porém, um convidado inesperado chamou a atenção. Luis Suárez, amigo inseparável do camisa 10, foi convidado pelo casal para participar da viagem. Nas redes sociais, os jogadores publicaram um vídeo fazendo embaixadinhas de cabeça em uma piscina, com as famílias apenas observando de fora.A dupla atuou junta no Barcelona por seis temporadas (Foto: Reprodução / Internet)

PEDIDO DE ‘MÃO’ DO GOLEIRO DENTRO DA ÁREA

Durante o primeiro tempo da partida entre Uruguai e Chile pela Copa América de 2019, Luis Suárez, então atacante do Barcelona, pediu um toque de mão do goleiro chileno dentro da área. Obviamente, a reclamação foi ignorada, e o jogo seguiu com escanteio para seleção uruguaia.Brasil bateu o Peru por 3 a 1 na final da competição (Foto: Reprodução / SporTV)

COLOU NA PROVA

Na tentativa de obter cidadania italiana para se transferir para a Juventus em 2020, Luis Suárez recebeu acesso prévio as informações da prova, que foi realizada em 17 de setembro, na Universidade para estrangeiros de Perugia. Apesar de aprovado no exame, o uruguaio acertou com o Atlético de Madrid, devido a falta de tempo para concluir o processo de cidadania antes do fechamento da janela de transferências.Após deixar o Barcelona, o jogador se transferiu para o rival Atlético de Madrid (Foto: Reprodução / ANSA)

VIDA TRANQUILA

Após assinar com o Grêmio no início de 2023 por duas temporadas, o Pistolero foi visto de maneira inusitada. O jogador foi fotografado fazendo compras em um supermercado de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.O atacante marcou três gol em sua estreia pelo Grêmio (Foto: Reprodução / Twitter)

