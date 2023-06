Luis Henrique celebra momento no Botafogo e comenta sobre possível saída de Luís Castro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 13:10 Compartilhe

Luis Henrique concedeu uma entrevista para imprensa na manhã desta segunda-feira (19), no Espaço Lonier. O atacante celebrou seu atual momento no Botafogo e comentou sobre uma possível saída de Luís Castro.

– É um período bom e nos ajuda a ter mais entrosamento. Isso serve para nós ajustarmos aquilo que está dando errado. Nós estamos bem concentrados nos treinos para melhorar até o próximo jogo Foi uma maratona muito desgastante. Nós vínhamos fazendo uma rotatividade entre todo mundo. Essa folga foi muito importante, porque deu para a gente descansar bem e ficar com a família. Agora estamos focados nos próximos jogos – declarou Luis Henrique.

– Perder ele agora seria muito difícil (Luís Castro). Pelo trabalho que vem sendo feito, por toda a motivação que ele tem transmitido e a coragem que ele dá para os jogadores. A gente espera muito que ele fique para nós continuarmos o trabalho que vem sendo feito desde o ano passado, porque está dando resultados agora – completou.

Luis Henrique chegou ao clube em julho do ano passado e vem sendo muito utilizado por Luís Castro neste começo de temporada. O atacante celebrou seu atual momento e afirmou que pretende ficar no Glorioso por muitos anos.

– Eu vim para um clube que eu gosto muito e estou buscando minutos em campo. Me sinto em casa. É muito importante para mim estar jogando e ganhando minutagem. Estou ganhando confiança e vou estar sempre buscando isso. Eu quero dar o meu melhor para o Botafogo com gols e assistências. Estou feliz com o meu momento e espero viver isso por muito tempo.

