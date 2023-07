Luis Enrique pede reforços e PSG mira um dos destaques da Copa do Mundo de 2022

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 15/07/2023 - 15:24 Compartilhe

O Paris Saint-Germain lidou com algumas saídas importantes nas últimas semanas, mas também tem se reforçado, e Luis Enrique comunicou à diretoria sobre a necessidade de um reforço de peso. A posição da vez é goleiro, com o treinador espanhol desejando Yassine Bono, do Sevilla, destaque do Marrocos na Copa do Mundo 2022.

De acordo com o RMC Sport, já há conversas entre os clubes e até mesmo uma proposta. O PSG teria feito uma oferta de 15 milhões de euros (cerca de R$81 milhões), mas recusada pelo clube espanhol, que não pretende liberar por menos de €20 milhões.

+ Reforço do Aston Villa vira piada na web; veja nomes de esportistas com duplo sentido

Atualmente, o clube parisiense conta com o italiano Donnarumma, titular do elenco. A intenção de Luis Enrique é contar com dois goleiros de peso para possíveis revezamento, semelhante ao que fez na época do Barcelona, quando tinha Ter Stegen e Claudio Bravo.

Há, ainda, Keylor Navas, que retorna de empréstimo após passar quatro meses no Nottingham Forest, da Inglaterra, em um total de 19 jogos e 33 gols sofridos. O PSG não conta com o costarriquenho e o destino pode ser o Fenerbahçe, da Turquia.