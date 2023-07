Luis Enrique pede novas contratações ao PSG e revela saídas de jogadores, sem citar Mbappé

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 15:32 Compartilhe

O ambiente interno do Paris Saint-Germain não é dos melhores, ainda mais com a recente polêmica envolvendo Kylian Mbappé. O novo treinador, o espanhol Luis Enrique, disse em entrevista coletiva, no Japão, que espera novas contratações do clube e que mais saídas se concretizem.

Mbappé tem contrato até junho de 2024, mas não deseja renovar. Com isso, o presidente Nasser Al Khelaïfi retirou o jogador da viagem de pré-temporada e integrou o camisa 7 aos atletas que não fazem mais parte dos planos do PSG. Segundo informações, caso o francês não renove e não seja vendido na atual janela de transferências, não vai mais atuar com a camisa parisiense.

– O elenco ainda precisa ser reforçado e algumas saídas têm de ser feitas. Vamos tentar aproveitar os jogos da pré-temporada para encontrar sensações e atingir os objetivos que nos propusemos em campo – disse.

O PSG vai fazer dois amistosos na próxima semana, contra o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e Cerezo Osaka, do Japão, dentre uma serie de partidas amigáveis. Antes já havia vencido o Le Havre, da França, por 2 a 0, com gol de Mbappé, nos acréscimos.

– A impressão é excelente após as primeiras semanas de treino pela dimensão do clube, pelas instalações e pela qualidade dos jogadores – destacou o espanhol.