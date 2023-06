Luís Castro se inclina ao mundo árabe, e Textor tenta ‘segurar’ português no Botafogo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 13:04 Compartilhe

Depois da vitória sobre o Palmeiras, que ampliou a liderança do Botafogo no Campeonato Brasileiro, a situação do técnico Luís Castro ganhou contornos de drama. O português tem proposta vantajosa do Al Nassr, da Arábia Saudita, e estaria inclinado a aceitá-la. John Textor, principal nome da SAF do Glorioso, corre contra o tempo para segurá-lo em General Severiano.

O LANCE! apurou que, neste momento, a vontade da família de Luís Castro está pesando na decisão do treinador. Familiares do português gostaram da proposta, que premiaria o Mister no aspecto financeiro. O veredicto do técnico deve acontecer em breve.

O principal trunfo de John Textor para a permanência é a simbiose entre Luís Castro, clube e, principalmente, torcida. Fontes ligadas ao treinador revelaram que ele está muito feliz no Rio de Janeiro, é querido pelo elenco, por funcionários e vive lua de mel com os alvinegros. A liderança do Brasileirão é só mais uma prova do excelente momento.



Apesar disso, o investidor inglês vê a situação do português como “muito difícil”. Textor está ciente da valorização salarial que Luís Castro receberia se aceitasse a proposta do Al Nassr e, em entrevista após vencer o Palmeiras, no Allianz Parque, confirmou que fará o possível para mantê-lo.

– Ele tem uma proposta, as pessoas na Arábia Saudita estão a tentar controlar o mundo do futebol com dinheiro, é muito tentador. É uma decisão difícil. Ele (Luís Castro) ama este clube, sei que quer ficar. As pessoas pensam que estamos sempre a conversar sobre isto, mas só falamos sobre futebol. Ele disse-me o quanto ama este clube – disse.

A situação de Luís Castro no Botafogo, como mencionado, vive dias decisivos. A proposta do Al Nassr está na mesa, e os sauditas buscam uma resposta o mais rápido possível. A chance do português deixar o Glorioso é real e, sem dúvida, prejudicaria muito os planos da equipe de se tornar campeã brasileira.

Enquanto negocia, Luís Castro segue comandando o Botafogo e, nesta quinta-feira, terá mais um desafio, dessa vez pela Copa Sul-Americana. Líder do Grupo A, o Glorioso precisa repetir o resultado da LDU na rodada para se classificar em primeiro e evitar “playoff” com times da Libertadores. O duelo será diante do Magallanes, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.