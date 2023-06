‘Luis Castro não está errado se sair do Botafogo’, opina Casimiro Miguel

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 20:07 Compartilhe

A novela envolvendo Luis Castro, Botafogo e Al Nassr ainda não teve um desfecho. O treinador ainda não respondeu ao Alvinegro se irá deixar o clube. Para o streamer Casimiro Miguel, o técnico português não estará errado se decidir assinar com o clube saudita.

– É complicado. O botafoguense fica triste, mas o Luis Castro não está errado se sair. É muita grana, muito dinheiro no bolso. Imagina o Cristiano Ronaldo te liga e fala: “Eu quero você aqui”. E agora, como faz? E um negócio absurdo – começou Casimiro, em live.

– E há quatro meses, o cara era um merda, todo mundo falava mal do cara. E na época, estavam corretos. Um dia você está no limbo, no outro dia no topo, e do nada isso pode virar de novo. Então, é melhor você estar recebendo mais dinheiro – completou.

Na liderança do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, Luis Castro teria ficado balançado com os valores oferecidos pelo Al Nassr. Além do dinheiro, os familiares do treinador português também enxergam com bons olhos uma ida para Arábia Saudita.

