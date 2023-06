Luís Castro exalta postura do Botafogo diante do Palmeiras, mas tira peso da vitória: ‘Valeu três pontos’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 19:43 Compartilhe

O Botafogo superou o Palmeiras na tarde deste domingo (25), por 1 a 0, no Allianz Parque. Após a vitória, o técnico Luís Castro enalteceu a partida. No entanto, tirou o rótulo de “final antecipada” entre o líder e o vice-líder.

– É mais um jogo que irá fazer parte da história, agora terminou, está fechado e vamos pensar no próximo. Nos entregamos por completo ao jogo, tínhamos uma estratégia definida e os jogadores cumpriram essa estratégia à risca. A vitória valeu três pontos, nunca uma vitória pode ir além disso. Ganhar do Palmeiras é difícil? Sim, é difícil, é uma equipe bem orientada, tem muita qualidade, é o atual campeão, mas não é por isso que a vitória vale mais do que os três pontos – afirmou Luís Castro. E completou analisando a força do adversário.

+ Herói do jogo, Tiquinho Soares celebra vitória do Botafogo sobre o Palmeiras: ‘Fizemos por merecer’

– Sabemos que o Palmeiras na transição é fortíssimo, na bola parada é fortíssimo, muitas vezes nos atrai para uma pressão para nos lançar às costas e tivemos que nos ajustar a isso. Baixamos o bloco, saímos rápidos para o contra-ataque, controlamos a bola parada, tivemos chance de fazer 2 a 0 e matar o jogo, fomos muito sólidos defensivamente. Mostramos que não viemos só para ver o jogo, mas para buscar o jogo.

Questionado acerca de uma possível saída para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, Luís Castro afirmou que ainda tem contrato com o Botafogo. Além disso, se mostrou irritado pelas insinuações sobre um pedido de demissão.

+ Até 50% OFF em produtos do Botafogo para os torcedores fanáticos!

– Minha situação contratual é aquela que existe desde o primeiro dia em que eu cheguei no Botafogo. Quando vocês (imprensa) pediram para eu sair, eu tinha esse contrato com o Botafogo, de dois anos. Há uma cláusula no contrato que diz que para eu sair um outro clube tem que pagar o que precisa e para me mandarem embora tem que pagar o que falta até o final do ano. É isso. O que eu quero dizer é que ganhamos do Palmeiras por 1 a 0 e ganhamos bem, fomos os justos vencedores – pontuou o treinador português e emendou:

– Nunca esteve na minha cabeça pedir demissão, nem nesse clube nem em qualquer um, porque trabalho de forma muito profissional, nunca coloco meu cargo à disposição. No dia que eu sair de um clube é porque o clube me dispensou. Vocês infelizmente deduzem através das minhas palavras. No meu contrato está previsto minha saída, ou pela administração me mandar embora, ou por eu querer sair.

Agora, o Botafogo entra em campo na última rodada da Sul-Americana. O adversário será o Megallanes, do Chile. O jogo será na próxima quinta-feira (29), às 21h, no Estádio Nilton Santos.