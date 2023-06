Luís Castro, do Botafogo, comenta sobre interesse do futebol árabe

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 16:56 Compartilhe

Luís Castro comentou pela primeira vez sobre as sondagens e interesses que têm recebido do futebol árabe. O treinador afirmou que está focado em continuar fazendo seu trabalho no Botafogo e não descartou uma saída no futuro.

– Não vou fazer comentários a respeito. Eu mesmo resolvo estas situações de vida. Quero paz. Estou focado no Botafogo. Meu caminho neste momento é o Botafogo. Algo mais no futuro decido com meu agente – declarou Luís Castro para ESPN.

O treinador ganhou muita repercussão depois dos resultados positivos do Glorioso na temporada. O time é líder do Brasileirão e está vivo na disputa da Sul-Americana. O técnico está no final do seu contrato e seu futuro no clube está indefinido.

O Botafogo aproveitou este período sem jogos da Data Fifa para descansar os jogadores e prepará-los para os próximos compromissos da temporada. A equipe alvinegra entra em campo na próxima quinta (22), diante do Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão.

