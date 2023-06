Luís Castro, do Botafogo, comenta interesse do Al-Nassr e afirma: ‘Nem sempre encerrei contratos’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 12:36 Compartilhe

Luís Castro não está muito preocupado com o interesse do Al-Nassr em sua contratação. O treinador disse que seu agente está cuidando da situação e afirmou que está focado nos próximos compromissos do Botafogo na temporada. O técnico, no entanto, ressaltou que já rompeu contratos nos clubes em que comandou.

– Não quero falar sobre o tema, até porque temos jogo na quinta e depois o Palmeiras. Uma coisa eu sei: meu agente foi sempre quem tratou do meu futuro enquanto treinador. Eu nem me preocupo com o tema, me preocupo minimamente. Eu trabalho diariamente de cabeça limpa e é isso que vou continuar a fazer – declarou Luís Castro em entrevista para “Rádio Globo”.

– Nem sempre encerrei os meus contratos. A verdade tem que ser dita. Quando estava no Chaves, tinha dois anos de contrato e interrompi no meio. O Vitória de Guimarães pagou a rescisão. Foi uma negociação entre os clubes. O presidente do Chaves entendeu que eu deveria seguir meu caminho em um clube com projeção de Liga Europa. O Vitória de Guimarães entendeu tudo que eu tinha feito e que deveria deixar ir para uma equipe de Champions. Houve um entendimento entre os clubes e saí – completou.

O Al-Nassr tem interesse na contratação do português e quer fazer de tudo para tirá-lo do Brasil. A diretoria alvinegra tem confiança na permanência do comandante. O Glorioso atualmente é líder do Brasileirão e vive um momento especial na temporada.

