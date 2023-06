Luís Castro celebra vitória do Botafogo nas redes e recebe apelo de torcedores: ‘Fica, mister’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 10:47 Compartilhe

Após a vitória sobre o Palmeiras, neste domingo (25), o futuro de Luís Castro voltou a ser o principal assunto no Botafogo. Com proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, o treinador não tem permanência garantida e terá que tomar uma decisão nos próximos dias.

O triunfo alvinegro e a situação contratual de Luís Castro também viraram assunto nas redes sociais. O próprio treinador usou o Instagram para celebrar a vitória que aumentou a distância do Botafogo na liderança do Brasileirão.

Em seguida, torcedores alvinegros comentaram na última publicação de Luís Castro na rede social com uma série de pedidos para o treinador ficar no Brasil.

Confira algumas mensagens deixadas por torcedores do Botafogo:



– Ei mister. Sei que a proposta da Arábia é surreal financeiramente, mas olhe bem, por favor. Financeiramente sei que o senhor já está bem na vida. Alguns milhões na conta é melhor do que ficar marcado na história? Fora que o Textor te chama de sócio; negocie com ele pra você ficar e ser financeiramente melhor pra você. Você tem chance de ser um dos maiores treinadores da história do Botafogo e, olha o tanto que valorizamos nossos ídolos, por favor fique, faça história conosco. ????

– Fica, Mister ???????? Por favor! Vamos ser campeões com você! A Arábia vai te querer de qualquer jeito no final do Brasileirão também ????????????

– Mister, na Arábia você pode até ganhar mais dinheiro, mas no Glorioso você será muito mais feliz.

– Dinheiro nenhum compra a felicidade e união desse elenco. Não abandona a gente, por favor!

– Por favor, fica. Nossa história ainda não terminou de ser escrita!

Com 30 pontos conquistados, o Botafogo abriu sete de vantagem na liderança do Brasileirão. No meio de semana, o time alvinegro enfrenta o Magallanes, do Chile, para assegurar a primeira colocação do Grupo C da Copa Sul-Americana