Luís Castro analisa vitória do Botafogo e rasga elogios ao elenco: ‘Sou muito feliz com eles’

Depois da vitória do Botafogo diante do Cuiabá por 1 a 0, Luís Castro concedeu entrevista coletiva para imprensa na Arena Pantanal. O treinador celebrou os três pontos do Glorioso no Brasileirão e rasgou elogios para os jogadores alvinegros.

– O jogo de hoje foi muito importante porque vivemos cada jogo como se fosse o último de nossas vidas. Pensamos no hoje. O que podemos fazer é no hoje. Não criamos ansiedade se pensarmos no amanhã – declarou Luís Castro.

– Estou muito focado nos meus jogadores e envolvido nos meus jogadores, meu trabalho não é no que eu podia ter ou não ter. Meu trabalho não é no “se”, é no que tenho. Sou muito feliz com eles – completou.

O Glorioso entra em campo no próximo domingo (25) diante do Palmeiras, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. A equipe alvinegra busca uma vitória para se manter com folga na liderança da competição.