Luciano ultrapassa ídolo do São Paulo e cresce ao lado de Dorival Júnior

Essencial na vitória contra o Athletico-PR, Luciano ultrapassou um dos grandes nomes da história tricolor. Graças ao gol, se tornou o sétimo maior goleador do São Paulo na história do Campeonato Brasileiro. Agora, com 36 gols marcados na competição, ultrapassou Dagoberto, com 35. Dagoberto, que foi um dos principais nomes na conquista do Brasileirão de 2007.

Mas isso tudo graças ao crescimento que teve com Dorival Júnior. É fato, o começo de ano não foi dos melhores para o camisa 10. Improvisado por Rogério Ceni como um meia armador e exercendo, de fato, o papel de um ’10’, posição na qual nunca esteve acostumado, Luciano viu sua produtividade cair e viveu uma seca de onze jogos sem gols – algo que era atípico falando de um nome tão influente no ataque da equipe.

Mas quando Dorival chegou, o cenário mudou. Com o novo treinador, voltou para onde se sentia mais confortável e aí cresceu bastante no número de gols. Inclusive, a maioria dos gols desta temporada aconteceram sob o comando do treinador. Ao todo, em 2023 foram sete gols em 32 partidas disputadas. Destes sete, cinco foram com Dorival. Além disso, Luciano também está se consolidando como um dos ‘garçons’ do elenco.

No ano todo, foram seis assistências. Destas seis, quatro com Dorival Júnior. Inclusive, Luciano é o atleta do elenco que soma mais assistências.

Neste ranking de maiores goleadores do São Paulo na história do Brasileirão, deste elenco atual, Alexandre Pato e Calleri também fazem parte. Calleri, com 30 gols, e Pato com 24. Acima de Luciano, estão França (44), Müller (49), Careca (54), Rogério Ceni (65) e Serginho (83) e Lusi Fabiano (108).