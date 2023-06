Luciano nega propostas para sair do São Paulo e dispara: ‘Aqui é minha casa’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:01 Compartilhe

Autor do gol da vitória contra o Athletico-PR, Luciano negou que tenha recebido propostas para deixar o São Paulo. O camisa 10, e um dos xodós da torcida, destacou que pretende cumprir seu contrato no clube até o final.

Recentemente, o Lance! apurou que o Al-Nassr e o Cruz Azul estariam interessados no atleta, mas sem apresentar nenhuma proposta formal para o clube do Morumbi.

ATUAÇÕES: Gabriel Neves vai do inferno ao céu e Luciano comanda virada do São Paulo contra o Athletico-PR

De acordo com as falas de Luciano após a partida, ‘quer cumprir seu contrato’. O atacante também destacou que considera o Tricolor como ‘sua casa’ e que ‘sempre se identificou’. Segundo ele, só deixa o São Paulo se o clube quiser mesmo vendê-lo. O vínculo do camisa 10 com o time vai até 2024.

– Tenho esse e ano que vem no contrato. Eu creio que não chegou nada no clube, saiu em várias páginas, eu tenho contrato e espero cumprir meu contrato. Só se surgir e o São Paulo me vender. Aqui é minha casa, onde eu mais me identifiquei – disse.

Luciano foi um dos responsáveis da vitória do São Paulo. Logo no começo do segundo tempo, aproveitou um passe do Calleri e marcou o segundo gol na vitória por 2 a 1. Graças ao resultado, o Tricolor se encontra na quinta colocação da tabela, com 18 pontos.

Agora, o Tricolor enfrenta o Cruzeiro neste sábado (24), na casa do rival. Luciano também projetou o encontro com a equipe e destacou que ‘com ou sem gol dele, o São Paulo precisa ganhar’.

– Jogo difícil, uma grande equipe. Contra a gente, vai dar a vida em Minas. Eu converso com a rapaziada, o mais importante sempre é a vitória do São Paulo, com gol ou não, preciso ajudar de alguma forma – concluiu.

