Luciano ironiza árbitro por amarelo em comemoração de gol do São Paulo no clássico: ‘O futebol está acabando’

Personagem da derrota do São Paulo para o rival Corinthians por 2 a 1 nesta terça-feira (25), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, em Itaquera, o atacante Luciano falou ainda no gramado sobre a comemoração do seu gol, o único do Tricolor no jogo, que acabou ocasionando grande confusão posterior e lhe rendeu um cartão amarelo que lhe deixa suspenso do duelo de volta, no próximo dia 16 de agosto, no Morumbi.

De forma irônica, Luciano elogiou o árbitro da partida e lamentou que o futebol ‘está acabando’, justamente por não deixarem mais os jogadores comemorarem seus tentos.

– O Wilton Pereira Sampaio (árbitro)… estou aqui para dar parabéns a ele, realmente conseguiu. Ele me disse que daria o cartão. Aqui no estádio só tem torcida do Corinthians, se eu não puder comemorar um gol…É por isso que muitos jogadores, acho que outro dia aconteceu com o Gabigol na Arena da Baixada…O futebol está acabando, está perdendo a alegria por conta disso. A gente não pode fazer nada que o juiz vem e dá o cartão. Parabéns ao Wilton.

Após o seu gol, Luciano correu em direção à torcida do rival. Em seguida deu uma voadora na bandeirinha de escanteio. O problema é que no estádio corintiano o artefato carrega justamente o símbolo do clube alvinegro, o que desencadeou uma reação em cadeia: torcedores revoltados passaram a atirar objetos em campo, um sapato por exemplo, gandulas xingando o jogador do São Paulo e atletas do clube de Parque São Jorge indo tirar satisfação.

Depois de tudo isso, Luciano recebeu o cartão amarelo de Sampaio. Foi o único ‘punido pela arbitragem’, fato que desagradou o técnico Dorival Júnior em sua coletiva após a partida.

– Luciano é jogador que faz diferença no nosso time. Perda considerável, mas vamos estar preparados. Foi justo o cartão, mas não só ele deveria ter tomado. É o que eu sempre falo, as coisas acontecem contra o São Paulo e nunca com os outros times.

O incidente foi relatado por Sampaio na súmula do jogo, onde é revelado que pelo menos dois torcedores foram presos pela Polícia Militar após serem identificados atirando os objetos no campo.

Sobre a partida, Luciano elogiou o desempenho do São Paulo, mas lamentou os erros que proporcionaram os gols do adversário. Mas demonstrou confiança em reverter o quadro.

– Time foi bem no jogo, comandamos o primeiro tempo. Sabia que se vacilasse, o time deles é bom e tem qualidade. Dois erros, clássico é detalhe. Pecamos e sofremos dois gols. Temos total confiança que podemos reverter o placar no Morumbi.}

O problema, para Luciano, é que o time não contará com sua ajuda no duelo de volta, já que com o amarelo recebido, está suspenso e não poderá entrar em campo.

