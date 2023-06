Luciano entra na lista dos dez maiores artilheiros do Brasileirão ainda em atividade

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 11:03 Compartilhe

Cobiçado por equipes do exterior, Luciano foi mais uma vez decisivo para o São Paulo. Nesta quarta-feira, o camisa 10 marcou o gol da vitória de virada por 2 a 1 sobre o Athletico Paranaense, colocando o Tricolor na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro – cinco jogos da 11ª rodada ainda serão disputados nesta quinta. Esse foi o sétimo tento anotado pelo atacante no ano, o 59º pelo clube desde a sua chegada, em 2020.

Cinquenta e nove é também o número de vezes que Luciano estufou as redes atuando na Série A, o que faz dele agora um dos dez maiores artilheiros da competição ainda em atividade na carreira. O seu primeiro gol foi marcado pelo Atlético Goianiense, onde surgiu, em 2012. Luciano depois disputou a Série B pelo Avaí e na sequência foi negociado com o Corinthians, onde marcou 12 vezes no Brasileirão.

Após um período na Espanha e na Grécia, Luciano voltou ao Brasil em 2018, atuando no Fluminense. Pela equipe das Laranjeiras fez apenas cinco gols na principal competição nacional, se transferindo para o Grêmio no ano seguinte. No outro tricolor, o Gaúcho, o jogador marcou cinco vezes novamente.

Luciano pegou mesmo o gosto pelo gol no São Paulo. Em 95 jogos de Brasileiro com o time do Morumbi, são 36 bolas na rede. Com esta marca, já é o sétimo maior artilheiro do clube na história do Campeonato Brasileiro.

MAIORES ARTILHEIROS DO BRASILEIRÃO AINDA EM ATIVIDADE

1º – Diego Souza – 130 gols

2º – Wellington Paulista – 109 gols

3º – Gabigol – 107 gols

4º – Ricardo Oliveira – 95 gols

5º – André – 77 gols

6º – Gilberto – 76 gols

7º – Willian Bigode – 68 gols

8º – Luciano – 59 gols

Bruno Henrique – 59 gols

Leandro Damião – 59 gols

MAIORES ARTILHEIROS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRO

1º – Luís Fabiano – 108 gols

2º – Serginho Chulapa – 83 gols

3º – Rogério Ceni – 65 gols

4º – Careca – 54 gols

5º – Muller – 49 gols

6º – França – 44 gols

7º – Luciano – 36 gols

8º – Dagoberto – 35 gols

9º – Renato – 33 gols

10º – Pedro Rocha – 32 gols

Dodô – 32 gols

Hernanes – 32 gols

