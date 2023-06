Luciano destaca paciência do São Paulo em virada sobre o Athletico-PR: ‘Vitória gigante’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 21:21 Compartilhe

O São Paulo caminhava para a sua terceira derrota consecutiva no Brasileirão diante do Athletico-PR, mas a equipe de Dorival Jr mostrou calma, virou o jogo para 2 a 1 e saiu do Morumbi com os três pontos, entrando no G6 da competição.

Autor do segundo gol e responsável pela virada tricolor, Luciano destacou a paciência da equipe durante os 90 minutos para afastar os resultados negativos e voltar a vencer no Morumbi.

– É uma vitória gigante para nós. (Athletico-PR) é uma grande equipe, sair perdendo o jogo, ter paciência, explorar os erros deles e virar o jogo é muito bom, especialmente em casa, depois de duas derrotas seguidas. Não estamos satisfeitos, mas foi uma grande vitória – disse o atacante ao Sportv.

O camisa 10 destacou a importância de Rodriguinho, cria de Cotia, que entrou após o intervalo e iniciou a jogada do segundo gol, e agradeceu Calleri por mais uma assistência na temporada.

– Grande jogada, estamos trabalhando isso. O professor pede que para trabalharmos bem a bola, gire de um lado para o outro. Rodriguinho entrou e fez uma jogada, tocou para o Calleri. Agradecer mais uma assistência dele – concluiu Luciano.

O Tricolor volta a campo no sábado (24), contra o Cruzeiro, pela 12ª rodada do Brasileirão. A bola irá rolar no Mineirão às 21h, e Dorival Jr não poderá contar com Gabriel Neves e Calleri, suspensos.

