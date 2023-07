Lucas Veríssimo solta ‘Vai, Corinthians’ e fala pela primeira vez como jogador do clube

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 17:41 Compartilhe

O torcedor do Corinthians está cada vez mais próximo de ter mais um reforço oficializado para esta temporada. Isso porque o zagueiro Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica, desembarcou em São Paulo nesta terça-feira (25) e já falou como jogador do Timão.

+ Veja tabela da Copa do Brasil-2023 clicando aqui

Contratado por empréstimo de um ano, Lucas chegou na capital paulista para assinar seu vínculo com o Alvinegro e não perdeu tempo para conquistar a Fiel torcida. Logo em seu desembarque ele fez questão de soltar o tradicional lema dos corintianos.

– Sei que estou feliz e que logo mais a gente se fala. É um prazer enorme vestir essa camisa e “vai, Corinthians” – declarou Veríssimo em breve entrevista.

+ Renove o seu estoque de camisas do Timão com o cupom LANCEFUT 10% OFF

O empréstimo de Lucas Veríssimo junto ao Benfica custará um milhão de euros (R$ 5,25 milhões), que será pago por meio do abatimento de uma dívida do clube português com o Corinthians ainda pela venda do também zagueiro João Victor.

Após o término do vínculo por empréstimo, haverá uma cláusula de obrigação ou opção de compra. Nessa negociação, o valor pago pelo empréstimo será abatido nos números da compra em definitivo.

+ Opção de compra, obrigação e joelho: o que sabemos sobre Lucas Veríssimo no Corinthians

Veríssimo é o segundo reforço do Corinthians nesta janela de transferências. O primeiro foi Matías Rojas, que chegou sem custos junto ao Racing-ARG. O paraguaio já estreou pelo Timão e é dúvida para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, que acontece nesta terça-feira (25), na Neo Química Arena, contra o São Paulo.