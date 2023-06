Lucas Silva deixa o Grêmio, chega a Belo Horizonte, e está perto de acerto com o Cruzeiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 20:52 Compartilhe

O volante Lucas Silva deixou o Grêmio e deve confirmar o acerto com o Cruzeiro em breve. O jogador rescindiu o contrato com a equipe gaúcha, onde estava desde 2020, e está cada próximo de um retorno ao time mineiro onde foi revelado.

Lucas já está em Belo Horizonte para fazer exames médicos e se for aprovado, já assinará contrato com a equipe celeste para a sua terceira passagem pelo clube azul.

O jogador, de 30 anos, recusou recentemente uma proposta do Coritiba e deixou claro para o seu staff que toparia um retorno à Toca da Raposa. Em busca de jogadores para qualificar o meio de campo estrelado, o nome do jogador agradou a comissão técnica de Pepa.

Saída e primeiro retorno

Lucas Silva rendeu um bom dinheiro para o Cruzeiro no começo de sua vida na equipe profisisonal. Em 2015, ele foi contratado pelo Real Madrid por 14 milhões de euros, mas não conseguiu se firmar e voltou em 2017. Pouco tempo depois, em 2019, saiu novamente, desta vez para Olympique de Marselha, ficando até 2020, quando acertou com o Grêmio, onde estava até esta temporada. No time celeste, ao todo, foram 193 jogos e seis gols marcados.