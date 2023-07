Lucas Paquetá herda camisa 10 do West Ham, da Inglaterra, com a saída de Manuel Lanzini

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 10/07/2023 - 17:24 Compartilhe

Novidade na Premier League. Na tarde desta segunda-feira (10), o West Ham anunciou Lucas Paquetá como novo camisa 10 do clube para a temporada 2023/24, após a saída de Manuel Lanzini, que não teve contrato renovado e está sendo especulado no Vasco.

O meio-campista chegou ao Hammers no último ano e vestiu a camisa 11. O novo número já é conhecido do jogador, quando defendeu o Lyon, da França, e usou a 10 – além da 12 e 9. Na Seleção Brasileira, Paquetá também já vestiu a numeração emblemática do futebol.

No anúncio, o clube aproveitou para informar outras três mudanças. O goleiro Aréola vai passar usar a camisa 23, antes era 13. O meia-atacante Cornet trouca a 14 pela 17 e o atacante Scamacca, que usava a 7, vai herdar a 11, de Paquetá.

O brasileiro se reapresentou ao West Ham na última semana e iniciou a pré-temporada. Em 2022/23, Paquetá foi campeão da Conference League e disputou 41 jogos, marcando cinco gols e três assistências.