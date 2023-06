Lucas Fernandes e Matías Segovia se lesionam em treino e viram preocupação no Botafogo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 14:53 Compartilhe

O meia Lucas Fernandes e o atacante Matías Segóvia sofreram uma lesão durante uma atividade realizada no Espaço Lonier no último domingo (18). A dupla está fora da partida do Botafogo diante do Cuiabá e será dúvida nos próximos compromissos da temporada.

Lucas Fernandes chegou ao clube no início do ano passado e vem sendo muito utilizado nesta temporada. O meia era um dos cotados para a assumir a vaga de Eduardo, que está suspenso e será desfalque no próximo jogo do Glorioso.

+ Veja 30 jogadores que ainda não completaram sete jogos no Brasileirão e podem trocar de clube

+ Luis Henrique celebra momento no Botafogo e comenta sobre possível saída de Luís Castro

Matías Segovia chegou recentemente ao clube e rapidamente caiu nas graças da torcida, mas vem tendo dificuldades em adquirir sequência. O atacante vinha se recuperando de uma fratura na mão e, por conta desta nova contusão, terá que prolongar seu retorno aos gramados.

Apesar dos desfalques, Luís Castro deve contar também com os retornos de Gabriel Pires e Danilo Barbosa. Cuiabá e Botafogo se enfrentam na quinta-feira (22), às 20h, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão

E MAIS: