Luan Patrick comemora bons números e mira sequência no Bragantino

Mais uma vez titular do sistema defensivo do Bragantino na goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo, na quinta-feira (23), pelo Brasileirão, o zagueiro Luan Patrick soma números expressivos com a camisa do Massa Bruta. Emprestado pelo Athletico-PR até o fim da atual temporada com opção de compra, o jovem de 21 anos completou 13 partidas pela equipe e alcançou seu maior número de atuações como profissional, superando os 12 disputados no ano passado com a camisa do América-MG.

Sempre que acionado, os números mostram que o defensor tem correspondido às expectativas. Dos 13 jogos em que esteve em campo no ano, o Red Bull Bragantino saiu sem ser vazado em sete deles, ou seja, 53,8%. Já sem Luan, a equipe disputou outros 20 compromissos e não sofreu gols em apenas cinco, com aproveitamento baixo de apenas 25%.

– Sem dúvida é muito positivo saber que tenho conseguido ajudar a equipe quando estou em campo. Meu pensamento é sempre ajudar o Bragantino da maneira que for possível, então fico feliz com esses números. Espero que se mantenha assim, com todo o grupo se ajudando e dando o seu melhor pelo bem da equipe – comemorou o defensor.

Com os problemas de lesão no setor defensivo, que teve diante do Flamengo as ausências de Leo Ortiz, Nathan, Lucas Cunha e Léo Realpe, Luan Patrick recebeu nova oportunidade do treinador português Pedro Caixinha. Agora, a meta do zagueiro formado nas categorias de base do Furacão e com passagem pelas seleções de base é se firmar de vez entre os titulares.

– Nossa equipe vem sofrendo bastante com lesões, principalmente no setor defensivo. Infelizmente nem todos estão à disposição do professor Caixinha, mas isso acaba abrindo espaço para quem não vinha atuando com tanta frequência e estamos dando conta do recado, mostrando que temos condições de vestir essa camisa e ajudar com regularidade. Me sinto pronto e sempre trabalhando para evoluir e estar à altura dos desafios – projetou.