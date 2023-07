Luan no Grêmio? Situação pode ganhar reviravolta, e Corinthians vê dia decisivo para resolver problema

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 6:07 Compartilhe

Fora dos planos do Corinthians, Luan pode voltar a jogar no Grêmio, clube em que o atleta defendia quando foi contratado pelo Timão, no fim de 2019. E o dia decisivo para saber se a situação vai avançar será esta segunda-feira (24). A direção corintiana acompanha na torcida para resolver um problema que já dura, pelo menos, duas temporadas.

A diretoria gremista tentou dar um ponto final na história na última quarta-feira (19), quando, após discussões internas, decidiu que, nesta janela de transferências, buscaria atletas com condições de chegarem e jogarem, o que não é o caso do meia-atacante que não entra em campo profissionalmente desde novembro do ano passado, durante o curto empréstimo que teve ao Santos. O ex-camisa 7 gremista precisaria de um período para, pelo menos, ganhar ritmo de jogo.

Porém, o técnico Renato Gaúcho é o principal defensor da ideia de que o Imortal traga de volta o atleta que foi considerado o melhor da América do Sul em 2017, quando defendia o Tricolor. Com grande influência interna no clube, Portaluppi tem tentado convencer a direção de sua equipe a mudar de ideia.

Renato tem conversado diretamente com Luan há, pelo menos, duas semanas. Desde então, o treinador tem feito campanha interna para o retorno do jogador. Nos papos, o comandante gremista, que também é ídolo do time como jogador, garantiu ao meia-atacante que vai fazer de tudo para que o jogador volte a atuar o mais próximo possível da melhor fase.

A situação é diferente da que o profissional viveu recentemente no Timão, quando pediu a Vanderlei Luxemburgo para treinar com o elenco profissional, mas não teve o pedido atendido. O profissional segue treinando separadamente ao plantel principal desde o início deste ano, quando voltou de um curto empréstimo, de três meses, ao Santos, no fim da temporada passada.

Fora dos planos corintianos, o clube alvinegro aguarda de longe as definições no Grêmio. A diretoria do Corinthians chegou a esperar o contato gremista por Luan durante a semana passada, o que não aconteceu. Existia até o interesse em um empréstimo com divisão de salários, mas isso foi repensado pelo departamento de futebol.

Se a situação com os gaúcho evoluir, a tendência é que Luan abra mão de alguns valores para deixar o Corinthians e jogar no Grêmio. Os principais seriam os referentes aos salários até o fim do ano, quando encerra o contrato dele com a equipe do Parque São Jorge. O total corresponde a R$ 4 milhões. Além disso, o Time do Povo deve mais de R$ 4,5 milhões em direitos de imagem atrasados. Essa quantia não deve ser ignorada pelo jogador, mas pode ser negociada para que ele receba somente uma parte.

Além disso, para voltar para o Grêmio, Luan teria que aceitar receber um salário bem menor do que hoje ganha no Timão. Os gaúchos não pagarão mais do que R$ 300 mil mensais ao jogador, que atualmente tem vencimentos de R$ 800 mil por mês.