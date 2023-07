Luan, do Corinthians, é agredido por torcedores em motel em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2023 - 12:10 Compartilhe

No início da madrugada desta terça-feira, 4, Luan, jogador do Corinthians, foi vítima de agressões por parte de torcedores do clube em um motel localizado na região da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. As informações foram divulgadas pelo jornalista Luan Siqueira, da Rádio Craque Neto.

AGRESSÃO CONFIRMADA!! Luan estava em um motel na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Vários torcedores invadiram e tiraram o jogador do quarto, onde tinham algumas garotas.

Nenhum funcionário foi agredido, apenas o jogador.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, um grupo de torcedores do Timão teria ido até o estabelecimento e conseguido encontrar o jogador no local. Rumores sugerem que Luan estaria acompanhado por 10 mulheres, e que as agressões teriam se concentrado na região das costelas do atleta.

Apesar do ocorrido, relatos afirmam que Luan está bem e não sofreu ferimentos graves. A foto de uma suposta nota fiscal também está circulando nas redes sociais, indicando que o valor gasto pelo jogador no motel teria sido de R$ 3.363,00.

Luan foi contratado pelo Corinthians em 2020 a um custo de R$ 28,9 milhões. Com contrato até o fim do ano, o atleta não joga pelo clube desde fevereiro do ano passado. No total, foram 80 jogos, 11 gols e cinco assistências. Até o momento, o atleta não se manifestou sobre o episódio.

