Luan de saída?, Aníbal vem aí?, Barros pressionado… Veja as principais notícias do dia do Palmeiras

A janela de transferências vem movimentando bastante a semana do Palmeiras. O Verdão segue em busca de contratar jogadores, como Aníbal Moreno, do Racing-ARG, mas enquanto não se reforça, está com o alerta ligado para interesses de estrangeiros em atletas de seu elenco. Nesta quinta-feira (20), recebeu uma proposta pelo zagueiro Luan. Diante à má fase do time e a dificuldade para contratar peças de reposição, Anderson Barros tem sido o principal alvo da torcida palmeirense. Confira as principais notícias do dia abaixo:

PROPOSTA DO KRASNODAR PELO ZAGUEIRO LUAN

Nesta quinta-feira (20), o Palmeiras recebeu uma proposta pelo zagueiro Luan, que interessa ao Krasnodar-RUS. Embora a oportunidade fosse do agrado do jogador, a diretoria se manteve firme em sua política de segurar suas principais peças e já deu sua resposta aos russos: não irá vender o zagueiro. As cifras envolvidas no negócio não foram reveladas pela reportagem, mas fato é que o Verdão não tem a intenção de fazer acordo.

MAIS UMA OFERTA PELO VOLANTE ANÍBAL MORENO

O Palmeiras fez mais uma investida para contar com o volante Aníbal Moreno, do Racing-ARG, mas novamente o clube argentino recusou os valores. A nova proposta foi de 7,5 milhões de dólares (R$ 36 milhões na cotação atual), mas ela ainda não convenceu a diretoria da agremiação argentina, que já avisou quanto quer para prosseguir na negociação: 10 milhões de dólares livres de impostos (R$ 48 milhões). O valor está fora do orçamento do Verdão, mas as negociações seguem ativas e devem ter novidades nos próximos dias.

ANDERSON BARROS CADA VEZ MAIS PRESSIONADO

A torcida do Palmeiras parece que já elegeu um culpado pela má fase do time, eliminado da Copa do Brasil e sofrendo para contratar peças de reposição pensando no fortalecimento do elenco para a disputa da fase final da Libertadores. Trata-se do diretor de futebol, Anderson Barros, o atual alvo principal da sempre exigente torcida alviverde, que vê no dirigente um perfil de pouca agressividade e tato com negociações quando o assunto é reforços para o elenco. Muitos palmeirenses vêm pedindo a sua demissão nas redes sociais.

