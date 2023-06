Loteria do Draft da NBA: veja quando e onde assistir as escolhas dos jogadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 16:45 Compartilhe

O NBA Draft é o evento mais esperado pelos amantes da melhor liga do basquete mundial, ele reúne os jovens atletas da modalidade e as 30 franquias que escolherão a sua futura estrela. Conhecido como “A loteria”, os times podem tirar a sua sorte grande, com grandes realizações ou um belo azar, tendo um fracasso histórico. A cerimônia será realizada no Baclays Center, no Brooklyn, nesta quinta-feira (22), às 20:30h (Horário de Brasília), com transmissão na televisão fechada pela ESPN 2 e no streaming pelo Star+.

A grande estrela desta classe de 2023 é o francês Victor Wembanyama. O maior destaque do último colegial está sendo projetado como um dos melhores talentos do esporte deste século. A primeira escolha geral, equipe que possivelmente será a nova casa do atleta, é do San Antonio Spurs. Também temos a presença de um brasileiro, o ala-pivô Márcio Henrique, promessa do Franca.

Confira abaixo a ordem das escolhas;

PRIMEIRA RODADA

San Antonio Spurs

Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers

Houston Rockets

Detroit Pistons

Orlando Magic

Indiana Pacers

Washington Wizards

Utah Jazz

Dallas Mavericks

Orlando Magic (via Chicago)

Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors

New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks

Utah Jazz (via Minnesota)

Los Angeles Lakers

Miami Heat

Golden State Warriors

Houston Rockets (via LA Clippers)

Brooklyn Nets (from Phoenix)

Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers (from New York)

Sacramento Kings

Memphis Grizzlies

Indiana Pacers (via Cleveland)

Charlotte Hornets (via Denver via New York e Oklahoma City)

Utah Jazz (via Philadelphia via Brooklyn)

Indiana Pacers (via Boston)

LA Clippers (via Milwaukee via Houston)

SEGUNDA RODADA

Detroit Pistons

Indiana Pacers (via Houston)

San Antonio Spurs

Charlotte Hornets (via Charlotte via Philadelphia e Atlanta)

Boston Celtics (via Portland via Atlanta, LA Clippers, Detroit, e Cleveland)

Orlando Magic

Oklahoma City Thunder (via Washington via New Orleans)

Sacramento Kings (via Indiana)

Charlotte Hornets (via Utah via New York)

Denver Nuggets (via Dallas via Oklahoma City)

Charlotte Hornets (via Oklahoma City via New York e Boston)

Washington Wizards (via Chicago via Los Angeles Lakers e Washington)

Portland Trail Blazers (via Atlanta)

San Antonio Spurs (via Toronto)

Memphis Grizzlies (via Minnesota)

Atlanta Hawks (via New Orleans)

Los Angeles Lakers

LA Clippers

Cleveland Cavaliers (via Golden State via Utah e New Orleans)

Oklahoma City Thunder (via Miami via Boston, Memphis, e Dallas)

Brooklyn Nets

Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves (via New York via Charlotte)

Sacramento Kings

Indiana Pacers (via Cleveland via Milwaukee e Detroit)

Memphis Grizzlies

Washington Wizards (via Boston via Charlotte)

Milwaukee Bucks

— Chicago Bulls e Philadelphia Sixers (Perderam as escolhas devido às negociações fora do prazo)

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

E MAIS: