Longe dos gramados desde fevereiro por lesão, Pedri reforça objetivo da carreira: ‘Vou lutar por isso’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 15:37 Compartilhe

A Espanha venceu a Croácia nos pênaltis e conquistou a Liga das Nações no último domingo (18), voltando a ser campeã após 11 anos, quando faturou a Eurocopa. Um dos destaques e revelação da seleção, além de jogador do Barcelona, Pedri ficou de fora da competição por conta de lesão na coxa.

Aos 20 anos, o meio-campista conversou com o jornal ‘El Día’ e revelou os objetivos da carreira. O camisa 8 do Barça marcou sete gols em 35 jogos disputados, venceu a La Liga na última temporada e classificou a fase atual como ‘inimaginável’.

+ Ancelotti fecha acordo com a CBF: veja técnicos com mais títulos da Champions

– Ganhar a Liga dos Campeões com o Barça e a Copa do Mundo com a seleção espanhola. São troféus que todo jogador quer ter e ainda não tive o privilégio de ganhar nenhum deles. É algo que está na minha cabeça e claro, vou lutar por isso – destacou.

– Nunca imaginei estar onde estou agora, mas sei que tenho que continuar trabalhando, porque quero mais títulos e chegar muito mais alto. A LaLiga premia a consistência, distingue os melhores de todo o campeonato. É muito difícil ganhar porque tem que estar tentando somar todos os dias.

Em sua terceira temporada na carreira, Pedri já venceu a La Liga, mais recente, a Taça e a Supertaça da Espanha. Ao todo, são 109 partidas, 16 gols e oito assistências pelo clube catalão.

E MAIS: