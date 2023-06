Lojista do Vasco critica a falta de exclusividade sobre a venda do Kit Edmundo 1997: ‘A gente só serve para roer o osso’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 17:26 Compartilhe

O lançamento do Kit Especial Edmundo 1997 causou mais uma crise dentro do Vasco. A venda exclusiva do item pela FutFanatics não foi bem aceita pelos lojistas credenciados do clube, que se sentiram desprestigiados pela diretoria da SAF. O Lance! conversou com Maurício Mattos, que é sócio e administrador da Vasco Store (e-commerce oficial do clube) e de lojas Gigante da Colina, que lamentou a falta de prestígio junto aos diretores da SAF.

– A gente se sente desprestigiado, sente que a relação é unilateral, que a parceria que a gente tem com o clube não é recíproca. A Vasco Store trabalha exclusivamente para o Vasco, embarca nas promoções que o Vasco pensa, embarca nas campanhas de captação de sócios e agora, mesmo em um momento extremamente difícil. Antes, na época da associação, o torcedor se sentia dono, hoje em dia não. A torcida vê que o investimento foi mal feito e passa a retaliar, não comprando os produtos e isso impacta nas redes credenciadas. Estamos sofrendo muito nos últimos tempos por causa da situação do time, que eles montaram mal – criticou Maurício Mattos, que completou.

– Diante disso, vem um kit desse, com enorme potencial de venda e a gente vê a FutFanatics ter a exclusividade na distribuição desse produto, com faturamento maior do que R$ 1,7 milhões, que poderia cair nas lojas virtuais e físicas da rede, do ecossistema Vasco. As pessoas que estão ali, no dia a dia, lutando para fazer a coisa funcionar, dando desconto para sócio, para funcionários da 777, não estão sendo prestigiadas. A sensação que fica é que a gente só serve para roer o osso. Na hora que vem o filé mignon, vai para uma outra pessoa, por algum motivo que a gente não sabe o qual é.

A edição é limitada, sendo disponibilizados 1997 kits da linha Edmundo 1997, que conta com uma camisa comemorativa, braçadeira de capitão, card ingresso do jogo em que o atacante marcou todos os gols da vitória do Vasco sobre o União São João, por 6 a 0, além de uma moeda comemorativa. O produto é exclusivo para sócio-torcedor é custa R$ 879,90. Maurício Mattos revelou que os lojistas terão como vender apenas a camisa, que deve ser comercializada a partir da semana que vem, por cerca de R$ 300,00.

A gente vai ter a camisa, só a camisa, sem o autógrafo do Edmundo. Vamos ter a camisa e o torcedor terá como escolher o número que quiser. Eles dizem que teremos acesso logo que acabarem os kits. A Kappa prometeu entregar para a gente já na próxima semana. A camisa será vendida por cerca de R$ 300,00.

Kit atrasado e falta de comunicação

Maurício Mattos revelou que o kit especial de homenagem ao Edmundo estava prevista para ser lançado em setembro de 2022. Os lojistas ficaram sabendo do produto na última terça-feira, sendo pegos de surpresa pelo marketing do Vasco.

– Esse kit do Edmundo estava prometido desde o ano passado. Era para ter sido entregue em setembro. Tudo atrasou, porque inacreditavelmente eles iriam lançar o kit sem ter contrato assinado com o Edmundo. Isso não é culpa da diretoria da SAF, porque a SAF ainda não estava no circuito. Recentemente ficamos sabendo que as camisas comemorativas de 1997, não só do Edmundo, seriam entregues para gente. Só que ontem, em reunião da SAF com os lojistas, eles disseram que os kits seriam vendidos exclusivamente pelo canal digital, mas não falaram por qual loja. Eu sabia que não era pela Vasco Store porque ninguém me falou nada. Depois um lojista descobriu que a venda seria pela FutFanatics.

O Lance! entrou em contato com o diretor comercial do Vasco, Caetano Marcelino, mas não obteve retorno.

