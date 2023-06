Liverpool estuda contratação de meio-campista do Leipzig, diz site

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 13:04 Compartilhe

O Liverpool estuda a contratação do meia-atacante Dominik Szoboszlai, de 22 anos, que atua pelo RB Leipzig, da Alemanha, de acordo com apuração do portal “The Athletic”. Segundo a publicação, representantes dos Reds conversaram com agentes do jogador na última semana, mas trata-se de uma negociação difícil.

Szoboszlai é tratado como uma grande promessa do futebol húngaro e possui contrato com o Leipzig até 2026. Sua multa rescisória é de 70 milhões de euros (R$371 milhões, na cotação atual) e o Liverpool busca negociar o valor com o clube alemão, visando diminuir o montante.

O perfil de Szoboszlai agrada ao técnico Jürgen Klopp e o jogador húngaro surge como opção, após o Liverpool tentar a contratação de Mason Mount, que está de saída do Chelsea. Uma possível chegada de Szoboszlai à Anfield não está relacionada a transferência do português Fábio Carvalho ao Leipzig por empréstimo.

Szoboszlai defende o Leipzig desde 2021 e acumula 20 gols e 22 assistências em 90 partidas disputadas. Na última edição de Bundesliga, o húngaro anotou seis gols e distribuiu oito assistências. O Liverpool acertou apenas uma contratação na atual janela de transferências, o argentino Alexis Mac Allister, que estava no Brighton.