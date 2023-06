Liverpool está disposto a fazer proposta por Mbappé, afirma jornal espanhol

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 10:59 Compartilhe

O jornal espanhol “Marca” afirmou, nesta terça-feira, que o Liverpool está disposto a desembolsar um valor astronômico para contratar o astro Kylian Mbappé. O francês não tem sua situação com o Paris Saint-Germain definida e pode sair ainda no mercado de transferências do verão europeu.

De acordo com as informações, o agente da Fifa, Marco Kirdemir, afirmou que os dirigentes do Paris estão irritados com a recusa de renovação do camisa 7. Sem a extensão do vínculo até 2025, por opção do próprio atleta, o contrato atual se encerrará em junho de 2024. A partir de janeiro, Mbappé já estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube, levando o PSG a não obter lucros com sua saída. Por isso, o dono e principal mandatário dos franceses, Nasser Al-Khelaifi, enxerga a necessidade de uma venda já neste verão.

Atualmente, o craque está avaliado em 180 milhões de euros. Porém, o Real Madrid, principal candidato à contratação, não deseja desembolsar este valor para ter Kylian. Por isso, o presidente merengue, Florentino Pérez, aborda a situação com paciência e avalia esperar até janeiro para investir no artilheiro da última Copa do Mundo. Em 2022, as partes chegaram a costurar um acordo verbal, mas a estrela do Paris mudou de ideia e estendeu seu contrato até 2024, o que parece não se repetir desta vez.

Ao que tudo indica, o Liverpool entrará na corrida pelo astro e está disposto a pagar até 300 milhões de euros – traduzidos em R$ 1,56 bilhão – para ter Mbappé. Neste valor, 250 milhões são fixos e os 50 milhões restantes serão variáveis, pagos através de bônus alcançados pelo atacante do PSG.

– Os dirigentes do Qatar estão furiosos com a situação. Eles queriam e estavam confiantes de uma renovação de Mbappé. O Emir está com raiva disso. Agora, o Liverpool entrou na disputa com o Real Madrid e quer pagar uma fortuna por Mbappé – resumiu Kirdemir.

O craque do Paris foi contratado em 2017 por empréstimo junto ao Monaco, depois de brilhar na conquista do Francês pelos Monegascos, e no ano seguinte, foi comprado pelos mesmos 180 milhões de euros que vale atualmente. Desde então, são 260 jogos disputados, com 212 gols e 98 assistências, além de 12 títulos conquistados.