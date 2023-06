Ligado à agência de Lebron James, único brasileiro no draft da NBA faz planos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 7:03 Compartilhe

Uma das principais promessas do basquete nacional nos últimos anos, Márcio Henrique, ala-pivô de 20 anos, do Franca, será o único representante brasileiro no Draft da NBA de 2023. O evento acontece nesta quinta-feira (22), no Barclays Center, casa do Brooklyn Nets, em Nova York.

Natural de Três Corações-MG, Márcio chegou à base francana aos 14 anos, onde realizou seu processo de desenvolvimento como jogador. Dominante nas categorias de base, o atleta ganhou destaque internacional na Seleção Brasileira sub-17, onde foi campeão e MVP (jogador mais valioso) do Sul-Americano realizado no Chile, em 2019.

O jovem de 2,04m é agenciado pela Flash Foward Basketball, empresa brasileira que firmou parceria com a Klutch Sports, uma das maiores agências esportivas do mundo. Presidido por Rich Paul, amigo de longa data de Lebron James, o grupo trabalha com alguns dos principais nomes do basquete mundial, como o próprio ala dos Lakers, seu companheiro Anthony Davis, Draymond Green, Trae Young, Zach Lavine, entre outros.

PREPARAÇÃO PRO DRAFT

A preparação para temporada 2022-23 começou com um período de aproximadamente um mês de treinamentos na Impact Basketball Academy, reconhecida academia de formação de jogadores de basquete, em Las Vegas. Nas instalações, Márcio teve a oportunidade de absorver ensinamentos de diversos atletas da NBA, além de participar de atividades com o astro Carmelo Anthony, nono maior cestinha da história da Liga.

Em seu retorno ao Brasil, destacou-se no Campeonato Paulista, suprindo as ausências de Lucas Dias e Lucas Mariano, principais nomes do Franca e convocados para Seleção.O brasileiro realizou uma rodada de treinamentos com a franquia da Carolina do Norte (Foto: Divulgação / Charlotte hornets)

Com cada vez mais tempo de quadra ao longo da temporada, Márcio evoluiu em aspectos importantes de seu jogo, como as bolas de três pontos e, principalmente, seu posicionamento defensivo. O ala-pivô se transformou em peça essencial para as conquistas do NBB e da BCL Americas, principais campeonatos que Franca disputou no ano.

Com o fim do calendário nacional, Márcio participou de Workouts (treinamentos individuais ou coletivos dentro das instalações das franquias) no Atlanta Hawks, Charlotte Hornets e Orlando Magic. É possível que até a data do Draft, o camisa 3 francano faça atividades com Brooklyn Nets e Oklahoma City Thunder.

NÚMEROS NA TEMPORADA

Em 47 jogos pelo NBB 2023, o jogador registrou médias de 8 pontos, 4.1 rebotes em 17.8 minutos por partida. Na série final, Franca superou o São Paulo por 3 jogos a 2 e conquistou seu terceiro título na competição.

Já pela BCL Americas, competição internacional entre clubes da América do basquete FIBA (sem franquias da NBA), Márcio acumulou números parecidos. Em 10 partidas, registrou 8.5 pontos, 5.7 rebotes em 16.3 minutos jogados. A equipe do interior paulista faturou de forma invicta o torneio.

BRASILEIROS JÁ SELECIONADOS NO DRAFT DA NBA:

– Marquinhos Abdalla: 162ª escolha no Draft de 1976 – Portland Trail Blazers

– Oscar Schmidt: 131ª escolha no Draft de 1984 – New Jersey Nets

– Rolando Ferreira Júnior: 26ª escolha no Draft de 1988 – Portland Trail Blazers

– Nenê Hilário: 7ª escolha no Draft de 2002 – Denver Nuggets

– Leandrinho: 28ª escolha no Draft de 2003 – Phoenix Suns

– Rafael ‘Babby’ Araújo: 8ª escolha no Draft de 2004 – Toronto Raptors

– Anderson Varejão: 30ª escolha no Draft de 2004 – Cleveland Cavaliers

– Marquinhos: 43ª escolha no Draft de 2006 – New Orleans Hornets

– Tiago Splitter: 28ª escolha no Draft de 2007 – San Antonio Spurs

– Paulão Prestes: 45ª escolha no Draft de 2010 – Minnesota Timberwolves

– Fab Melo: 22ª escolha no Draft de 2012 – Boston Celtics

– Lucas Bebê: 16ª escolha no Draft de 2013 – Atlanta Hawks

– Raulzinho: 47ª escolha no Draft de 2013 – Utah Jazz

– Bruno Caboclo: 20ª escolha no Draft de 2014 – Toronto Raptors

– Didi: 35ª escolha no Draft de 2019 – New Orleans Pelicans

– Gui Santos: 55ª escolha no Draft de 2022 – Golden State Warriors

