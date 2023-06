Liga das Nações de Vôlei Masculino: veja horário e onde assistir ao próximo jogo da Seleção Brasileira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 18:45 Compartilhe

A Seleção Brasileira continua a sua caminhada na Liga das Nações, o Brasil enfrenta a Eslovênia em Orléans, na França. No último jogo, a equipe perdeu para o Japão, líder da tabela de classificação e sensação do torneio, em um jogo eletrizante. O jogo será neste sábado (24), às 11h30 (Horário de Brasília) e com transmissão na televisão fechada pelo SporTV.

A Seleção iniciou a trajetória na atual Liga das Nações com boa vitória por 3 a 1 sobre a Alemanha. Na sequência, teve um duelo muito duro contra a Argentina. O clássico sul-americano foi decidido apenas no tie-break (15 a 13), e o Brasil chegou a estar perdendo a partida por 2 sets a 1. Contra Cuba, os brasileiros devido aos erros, jogaram mal e perderam o confronto. A recuperação veio na vitória contra os Estados Unidos por 3 a 1 e após um jogo competitivo contra o Japão, foi derrotado também no tie-break.

HISTÓRICO

Diferentemente da equipe feminina, o Brasil masculino conquistou apenas um título na Liga das Nações, em 2021. Na ocasião, a equipe brasileira derrotou a Polônia na grande final por 3 a 1 e levou a taça mais desejada do vôlei para a casa.

Já a Eslovênia, nunca ganhou a competição. No entanto, a sua melhor classificação foi na mesma edição do primeiro título da Seleção Brasileira, com a ida às semifinais, conquistando o quarto lugar.

CALENDÁRIO DA LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI MASCULINO*

Semana 1 – Ottawa, Canadá

7 de junho – Brasil (3) x (1) Alemanha

8 de junho – Brasil (3) x (2) Argentina

10 de junho – Brasil (2) x (3) Cuba – 17h30

11 de junho – Estados Unidos (1) x (3) Brasil – 15h30

Semana 2 – Orléans, França

20 de junho – Brasil (3) x (0) Bulgária – 15h30

22 de junho – Japão (3) x (2) Brasil – 8h

24 de junho – Brasil x Eslovênia – 12h

25 de junho – Brasil x França – 17h

Semana 3 – Pasay, Filipinas

4 de julho – Brasil x Itália – 0h

6 de julho – Brasil x Países Baixos – 0h

7 de julho – Polônia x Brasil – 0h

8 de julho – Brasil x República Popular da China – 0h

Fase final – Gdansk, Polônia

19 a 23 de julho

*Todos os jogos no horário de Brasília