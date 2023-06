Liga das Nações de vôlei feminino: veja horário e onde assistir ao próximo jogo da Seleção Brasileira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 14:45 Compartilhe

Abrindo a terceira semana da Liga das Nações, o Brasil enfrenta a Itália em Bangcoc, na Tailândia. A Seleção vem em busca de uma vitória após perder para os Estados Unidos no último jogo em Brasília. Para este jogo, teremos a volta da ponteira Gabi, que estava afastada devido à problemas no joelho. A partida será às 10:30h (Horário de Brasília) e terá transmissão pelo SporTV2, na televisão fechada.

Na história da competição, as duas seleções já se enfrentaram em cinco oportunidades. O confronto tem três vitórias das italianas e duas brasileiras. O último duelo importante pelas equipes foi a final da Liga no último ano, com vitória da Itália.

HISTÓRICO

A Seleção Brasileira Feminina nunca conquistou uma Liga das Nações. As suas melhores posições foram os três vices, perdendo uma vez para os EUA e duas pela Itália.

Já as europeias, buscam defender o título e conquistar o bicampeonato. Na última edição, a equipe fez história ao chegar ao mata-mata do torneio pela primeira vez depois de três edições e ficou com o troféu.

CALENDÁRIO DA LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI FEMININO*

Semana 1 – Nagoya, Japão (encerrada)

31 de maio – República Popular da China 3×0 Brasil

1 de junho – Brasil 3×0 Países Baixos

3 de junho – Brasil 3×1 República Dominicana

4 de junho – Brasil 3×1 Croácia

Semana 2 – Brasília, Brasil (encerrada)

14 de junho – Brasil 3×0 República da Coreia

15 de junho – Brasil 3×2 Sérvia

17 de junho – Brasil 3×1 Alemanha

18 de junho – Brasil 0x3 Estados Unidos – 10h

Semana 3 – Bangcoc, Tailândia

28 de junho – Brasil x Itália – 10h30

29 de junho – Brasil x Canadá – 7h

30 de junho – Brasil x Turquia – 10h30

2 de julho – Tailândia x Brasil – 10h30

Fase final – Arlington, Estados Unidos

12 a 16 de julho

*Todos os jogos no horário de Brasília