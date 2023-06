Liga das Nações de vôlei feminino: veja horário e onde assistir a Brasil x Estados Unidos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 16:29 Compartilhe

Chegou a hora de a Seleção Brasileira se despedir de Brasília. A equipe comandada por José Roberto Guimarães disputa o último jogo na capital brasileira neste domingo (18), em duelo com os Estados Unidos pela Liga das Nações. A partida terá transmissão do “SporTV”.

O Brasil disputou três partidas “em casa” pelo torneio: contra Coréia do Sul (3 a 0), Sérvia (3 a 2) e Alemanha (3 a 1).

Antes de chegar à Brasília, a Seleção Brasileira disputou quatro jogos em Nagoya, no Japão. O Brasil perdeu para a China na primeira partida realizada no país, mas venceu os três duelos seguintes (Países Baixos, República Dominicana e Croácia). A Liga das Nações ainda passa pela Tailândia antes de chegar aos Estados Unidos para a fase final, apenas entre as seleções classificadas.

CALENDÁRIO DA LIGA DAS NAÇÕES DE VÔLEI FEMININO*

Semana 1 – Nagoya, Japão (encerrada)

31 de maio – República Popular da China 3×0 Brasil

1 de junho – Brasil 3×0 Países Baixos

3 de junho – Brasil 3×1 República Dominicana

4 de junho – Brasil 3×1 Croácia

Semana 2 – Brasília, Brasil (em andamento)

14 de junho – Brasil 3×0 República da Coreia

15 de junho – Brasil 3×2 Sérvia

17 de junho – Brasil 3 x 1 Alemanha

18 de junho – Brasil x Estados Unidos – 10h

Semana 3 – Bangcoc, Tailândia

28 de junho – Brasil x Itália – 10h30

29 de junho – Brasil x Canadá – 7h

30 de junho – Brasil x Turquia – 10h30

2 de julho – Tailândia x Brasil – 10h30

Fase final – Arlington, Estados Unidos

12 a 16 de julho

*Todos os jogos no horário de Brasília

