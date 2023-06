Liga Das Nações de Vôlei Feminino: Brasil amassa Alemanha e emplaca a sexta vitória na competição

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 16:02 Compartilhe

Após uma vitória na estreia da segunda fase, o Brasil venceu mais uma vez na Liga das Nações, a vítima dessa vez foi a Alemanha, que surpreendeu a todos vindo com o time reserva. Neste sábado, a equipe do treinador José Roberto Guimarães venceu por 3 sets a 1 (25/22, 25/18, 22/25 e ), no ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

O Brasil começou com Macris, Kisy, Maiara Basso, Pri Daroit, Carolana, Thaisa e a líbero Nyeme. O primeiro set foi bem equilibrado, as brasileiras começaram bem, mas a as alemãs não se intimidaram e houve um poder de reação intenso a cada ponto que a seleção canarinho fazia. Rosamaria, que entrou depois, viu a oportunidade de erro do time de Vital e fechou o período. Maiara foi o destaque do time verde amarelo enquanto Emilia Weske da equipe adversária, ambos com sete pontos.

O segundo set foi diferente, marcado pela dominância total do time verde amarelo, a Alemanha o tempo todo correu atrás do resultado. A atuação das brasileiras foram como do final do último set, boas defesas e o aproveitamento dos erros das adversárias. Também não faltaram provocações, Vital e Zé Roberto trocaram farpas durante este período. Basso e a bicampeã Thaisa foram os destaques.

No terceiro set as alemãs vieram mais atentas ao jogo, iniciaram esta etapa com as titulares e ficaram a frente do placar em diversos momentos da partida. As sul-americanas sentiram, não deixaram de batalhar pela conquista deste set, mas não foi o suficiente para fechar o set, o destaque do time europeu, Strubbe marcou o set point.

Mesmo com a derrota no último set, as brasileiras foram sem medo para o ataque e tivemos um início de longa liderança verde-amarela. O Brasil mostrou uma atuação dominante como do primeiro período e não deu tempo das alemães respirarem e conquistaram a sexta vitória na competição. Os maiores destaques foram Rosamaria e Roberta.

A equipe de Zé Roberto volta ás quadras neste domingo (18), ás 9h (Horário de Brasília), com transmissão do SporTV 2 na televisão fechada. Este será o último jogo do Brasil no Distrito Federal, pois o próximo, contra a Itália, será disputado na Turquia. A Seleção Brasileira enfrenta uma adversária histórica, os Estados Unidos, e segue em busca de emplacar mais uma vitória na Liga das Nações.

E MAIS: