Liga das Nações: após sofrer lesão, Ana Cristina vai passar por cirurgia na próxima semana

Um dos destaques da Seleção Brasileira de vôlei, Ana Cristina vai passar por uma cirurgia no joelho para tratar lesão no menisco, que são estruturas internas contribuem para a estabilidade no joelho. A informação foi postada pela atleta nas redes sociais neste sábado (16), que revelou que está se preparando para o procedimento.

– Os últimos dias foram pra respirar e absorver. A lesão faz parte da vida do atleta, mas a verdade é que a gente nunca se sente preparado quando algo assim acontece. Sei que será apenas mais um desafio a ser superado. Então agora é hora de focar na recuperação – disse a ponteira de 19 anos

Além do anúncio, Ana também agradeceu o apoio de todos que estão torcendo pela sua recuperação e mandando boas vibrações, no final da publicação ela complementou:

– Estou fazendo pré-operatório e assim que possível vou fazer a cirurgia e logo após vou iniciar o processo de recuperação. Logo logo estarei de volta, se Deus quiser ainda mais forte. Enquanto isso, vamos torcer pelo Brasil –

