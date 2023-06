Liga a calculadora! Saiba o que o Corinthians precisa para não terminar a rodada na zona do rebaixamento

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 8:07 Compartilhe

O torcedor do Corinthians terá que colocar a matemática em dia mais uma vez durante esse Campeonato Brasileiro, no medo de não entrar na zona de rebaixamento. Com a derrota para o Athletico-PR, em Curitiba, neste sábado (24), o Timão pode encerrar essa rodada entre os quatro piores times da competição. Para que isso não ocorra, a Fiel terá que torcer contra Goiás e Cuiabá, equipes que podem ultrapassar os corintianos.

Ambos os adversários diretos do clube alvinegro jogarão fora de casa, assim como foi com o Coringão. Os goianos vão jogar em Bragança Paulista, contra o Bragantino, neste domingo (25), às 18h30 (de Brasília). Já o Dourado encara o Vasco, em São Januário, na segunda-feira (26), às 21h (de Brasília).

Atualmente, o Corinthians está na 15ª colocação, duas acima do Z4, com 12 pontos. O problema é que o Esmeraldino, que é a primeira equipe na ‘zona da confusão’, como costuma chamar o técnico Vanderlei Luxemburgo, do Timão. Os alviverdes têm 11 pontos, sendo alçado a 15 caso vença fora de casa. O Cuiabá, por sua vez, está na 16ª posição e tem os mesmos 12 pontos do Time do Povo.

Sendo assim, um empate do Goiás com o Braga já impossibilita os corintianos entrarem no grupo que seria rebaixado para a segunda divisão se o campeonato acabasse hoje. Isso porque, o resultado igualaria o número de pontos entre o clube do Centro-Oeste e o Corinthians, mas o Alvinegro tem três gols a mais de saldo (-5 contra -8).

Agora, se os goianos vencerem no interior de São Paulo, um simples empate do Cuiabá no Rio de Janeiro colocará o Corinthians na zona de rebaixamento.