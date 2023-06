Liderança silenciosa no Vasco, Jair assume responsabilidade em momento delicado da equipe

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 7:00 Compartilhe

A vitória do Vasco representou muito além do que a retomada no Brasileirão. O resultado é simbolizado por um cara que está um pouco fora dos holofotes. Trata-se do volante Jair.

“Centrado. Parece ser tímido, mas é extremamente inteligente”. Além disso, “gosta do papel de líder”. Estas foram as palavras que uma pessoa próxima ao jogador usou para defini-lo em contato com o Lance!.

A liderança silenciosa de Jair é notada nos mínimos detalhes. Por exemplo, em vídeos divulgados pelo clube, normalmente o volante aparece concentrado e observando. Mas nos bastidores, é o cara que conversa sobre o jogo e a técnica. Além disso, é um dos lideres no elenco que assumem a responsabilidade para passar a experiência aos mais novos.

Na derrota para o Goiás, Jair estava suspenso. E o Vasco sentiu a falta do volante. No primeiro tempo a equipe foi para cima do adversário cheia de ímpeto, empurrada pelos vascaínos presentes em São Januário. Já na etapa final, os ânimos ficaram mais nervosos e, justamente por isso, que faltou aquele jogador para ajudar no mental.

Jair também é o jogador que está fazendo o torcedor superar um trauma recente: o cobrador de pênaltis. O Vasco desperdiçou diversos pênaltis ao longo da temporada. Com isso, o experiente volante “chamou a responsa” e colocou a bola debaixo do braço.

O gol marcado pelo Vasco na derrota para o Flamengo saiu dos pés de Jair, bem como o da vitória sobre o Cuiabá.

NÚMEROS DE JAIR PELO VASCO NESTE BRASILEIRÃO:

– Artilheiro com dois gols ao lado de Gabriel Pec

– 1º em duelos ganhos (87)

– 1º em bolas recuperadas (78)

– 1º em desarmes (26)

– 1º em faltas sofridas (33)

– 1º em pênaltis sofridos (1)

Agora, o Vasco volta a entrar em campo somente no domingo (2), quando vai enfrentar o Botafogo, que é o líder do Brasileirão. O jogo será às 16h, no Estádio Nilton Santos.