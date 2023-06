Líder do protesto diz que torcida do Santos ‘não vai admitir derrota para o Corinthians’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 18:13 Compartilhe

O Santos não vive um momento de calmaria. Após não conquistar uma vitória sequer nas últimas rodadas, e esse intervalo culminar na eliminação da Copa do Brasil e da Sul-Americana, os torcedores do Peixe protestaram neste sábado (17). Cosmo Damião, um dos líderes do protesto, foi autorizado a entrar e cobrou a vitória na quarta-feira (21).

– Tivemos a resposta que está tudo legal. Vamos cobrar pacificamente. Falamos com o presidente, falamos com o elenco todo. O elenco prometeu garra quarta-feira, eles tem que entender o que é o jogo de quarta-feira para a gente – disse o santista.

Em casa, uma vitória diante de um dos seus maiores rivais parece uma energia interessante para encarar o desenrolar da única competição que resta para o Peixe. De acordo com o líder da manifestação, não seria admitido um placar adverso no embate.

– Quarta-feira eu espero muita garra e muita luta .Eu conheço o povo alvinegro que não vai admitir de maneira nenhuma a derrota para o Corinthians – contou o torcedor.

Com essa pressão da torcida, o Santos disputa o Clássico Alvinegro nesta quarta, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

