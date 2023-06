Libertadores: veja a situação dos brasileiros nos grupos e os clubes já classificados às oitavas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 12:50 Compartilhe

Seis clubes brasileiros entram em campo nesta semana na Libertadores para definir o caminho na principal competição do continente. Flamengo, Internacional, Palmeiras, Fluminense, Athletico e Atlético-MG têm tarefas distintas em busca dos objetivos em seus respectivos grupos. O Corinthians, outro brasileiro no torneio, já está eliminado, mas busca a 3ª colocação em seu grupo para poder disputar a Sul-Americana.

Vale lembrar que a liderança de cada grupo garante a vantagem de disputar o segundo jogo das oitavas de final em casa. A seguir, veja o que está em jogo para cada um na última rodada da Libertadores.

GRUPO A (FLAMENGO)

O Rubro-Negro precisa apenas de um empate para avançar à próxima fase. No Maracanã, o Flamengo, vice-líder do grupo, pega o lanterna Aucas-EQU nesta quarta-feira (28/06), responsável pelo único revés da equipe carioca na competição até aqui. Para ultrapassar o Racing-ARG, atual líder, e obter a vantagem de jogar a segunda partida das oitavas em casa, a equipe de Sampaoli precisa vencer o seu jogo e torcer por um revés dos argentinos contra o Ñublense-CHI, na Argentina.

SITUAÇÃO ATUAL:

RACING – 10 PONTOS

FLAMENGO – 8 PONTOS

ÑUBLENSE – 5 PONTOS

AUCAS – 4 PONTOS

GRUPO B (INTERNACIONAL)

O Colorado, ainda invicto na competição, precisa de uma vitória contra o Independiente Medellín-COL na quarta-feira (28/06), no Beira-Rio, para avançar às oitavas como líder de seu grupo. Os colombianos ocupam atualmente a primeira posição, um ponto à frente da equipe brasileira. Em caso de empate ou derrota, o Inter precisaria torcer para que o Nacional-URU não vença seu duelo em casa contra o Metropolitanos-VEN, que ainda não pontuou na competição.

SITUAÇÃO ATUAL:

IND. MEDELLÍN – 10 PONTOS

INTERNACIONAL – 9 PONTOS

NACIONAL – 8 PONTOS

METROPOLITANOS – 0 PONTOS

GRUPO C (PALMEIRAS)



O Verdão é a equipe brasileira com a melhor campanha na atual edição da Libertadores. Apesar disso, o Palmeiras, já classificado às oitavas, ocupa a vice-liderança de seu grupo, atrás do Bolívar-BOL, que derrotou os comandados de Abel Ferreira na rodada de abertura da competição continental. E este é justamente o próximo desafio dos palestrinos, que encaram os bolivianos no Allianz Parque na quinta-feira (29/06). Uma vitória garante a primeira posição do Grupo C para o Palmeiras. Barcelona-EQU e Cerro Porteño-PAR lutam por vaga na Sul-Americana.

SITUAÇÃO ATUAL:

BOLÍVAR – 12 PONTOS

PALMEIRAS – 12 PONTOS

BARCELONA – 3 PONTOS

C. PORTEÑO – 3 PONTOS

GRUPO D (FLUMINENSE)



Após um início avassalador na competição, com direito a goleada histórica sobre o River Plate-ARG, o Tricolor vem de duas derrotas seguidas na Libertadores, o que impediu a classificação antecipada às oitavas. Ainda assim, o Flu tem situação confortável em seu grupo, onde é o atual líder. Na última rodada, a equipe brasileira recebe, neste terça-feira (27/06), o Sporting Cristal-PER, no Maracanã. Uma vitória garante a liderança e a vaga na próxima fase. Em caso de empate, o Fluminense põe em risco a liderança, mas segue para às oitavas. Em caso de derrota, a equipe de Fernando Diniz precisará torcer para o River não superar o The Strongest-BOL no Monumental de Núñez.

SITUAÇÃO ATUAL:

FLUMINENSE – 9 PONTOS

RIVER PLATE – 7 PONTOS

S. CRISTAL – 7 PONTOS

THE STRONGEST – 6 PONTOS

GRUPO E (CORINTHIANS)

O Timão é o único brasileiro já eliminado da atual edição da Libertadores. A equipe obteve apenas uma vitória em cinco jogos e agora foca em uma vaga na próxima fase da Sul-Americana. Para isso, o Corinthians precisa apenas um empate contra o Liverpool-URU, na quarta-feira (28/06), na Neo Química Arena. Argentinos Juniors-ARG e Independiente Del Valle-EQU, ambos já classificados, disputam a liderança do Grupo E.

SITUAÇÃO ATUAL:

ARGENTINOS JRS – 11 PONTOS

IND. DEL VALLE – 9 PONTOS

CORINTHIANS – 4 PONTOS

LIVERPOOL – 4 PONTOS

GRUPO G (ATHLETICO E ATLÉTICO-MG)



Furacão e Galo têm situações distintas na Libertadores. Enquanto o Rubro-Negro já tem vaga garantida nas oitavas e busca confirmar, em casa, nesta terça-feira (27/06), a liderança do Grupo G diante do Allianza Lima-PER, o Alvinegro encara, fora de casa, também nesta terça, o Libertad-PAR, adversário direto na luta pela sequência na competição. Para o Athletico, uma vitória garante o primeiro lugar do grupo. Em caso de empate, o Athletico precisa torcer para que o Atlético-MG, que avança de fase mesmo com um empate, não vença na rodada. Derrota do Furacão e empate com gols do Galo fará com que os mineiros avancem com a liderança do grupo.

SITUAÇÃO ATUAL:

ATHLETICO – 10 PONTOS

ATLÉTICO – 9 PONTOS

LIBERTAD – 6 PONTOS

ALIANZA – 4 PONTOS

GRUPOS F E H

Sem integrantes brasileiros, os grupos contam com nomes de peso do continente, como Boca-ARG, Colo-Colo-CHI, Olimpia-PAR e Atlético Nacional-COL. No F, o Boca Juniors, com 10 pontos, já garantiu a vaga às oitavas. Deportivo Pereira-COL (7 pontos), Monagas-VEN (5 pontos) e Colo-Colo (5 pontos) lutam pela outra vaga. No H, Olímpia (11 pontos) e Atlético Nacional (10 pontos) já estão com suas vagas carimbadas nas oitavas. Melgar-PER (4 pontos) e Patronato-ARG (3 pontos) estão eliminados.

