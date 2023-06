Libertadores: entenda situação do pote 2 e veja possíveis adversários do Flamengo nas oitavas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Em grande estilo, o Flamengo goleou o Aucas por 4 a 0 na última quarta-feira (28), e carimbou o passaporte rumo às oitavas de final da Copa Libertadores. O Rubro-Negro se classificou em segundo lugar do grupo A e está no pote 2 para o sorteio da próxima fase. Dessa forma, pela regra, o Fla enfrenta obrigatoriamente alguém do pote 1.

A reportagem do Lance! vai explicar como está a situação do pote do Flamengo e mostrar os possíveis adversários do Rubro-Negro na próxima fase.

O Flamengo está no pote 2, junto com as demais equipes classificadas em segundo lugar de seus respectivos grupos. Seis vagas já foram preenchidas, e faltam dois times para compor o chaveamento. Estes, só serão conhecidos nesta quinta-feira (29), após os últimos confrontos da rodada.

Até o momento, o pote 2 tem os seguintes classificados: Flamengo, Nacional (URU), River Plate (ARG), Argentinos Juniors, Atlético-MG e Atlético Nacional. As vagas correspondentes aos grupos C e F ainda não foram preenchidas.

No grupo C, a briga pelo primeiro e segundo lugar está acirrada, visto que Bolívar e Palmeiras estão empatados no número de pontos, 12, e se enfrentam em confronto direto. Quem perder, vai para o pote 2, do Flamengo.

No grupo F, o Boca Juniors, com 10 pontos, tem vantagem na briga pela primeira posição. Os argentinos vão enfrentar o Monagas, que tem cinco e corre por fora. O atual segundo lugar é o Deportivo Pereira, com 7 pontos. Ele vai enfrentar o Colo-Colo, com cinco, para definir quem se classifica para a próxima fase.

Já no pote 1, estão os classificados em primeiro lugar do grupo, e assim como para o pote 2, duas vagas estão em aberto: dos grupos C e F.

Dessa forma, o pote 1 tem as seguintes equipes: Racing (ARG), Internacional, Fluminense, Independiente del Valle (EQU), Athletico-PR e Olimpia (PAR).

POSSÍVEIS ADVERSÁRIOS DO FLAMENGO:

Racing

Internacional

Fluminense

Independiente Del Valle

Athletico-PR

Olimpia

Bolivar ou Palmeiras (Grupo C)

Boca Juniors ou Deportivo Pereira