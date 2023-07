Libertadores 2023: sorteio define confrontos das oitavas de final

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 13:37 Compartilhe

Nesta quarta-feira (5), em sorteio realizado em Luque, no Paraguai, ficaram definidos os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Atual campeão da competição, o Flamengo vai encarar o Olimpia. Os jogos nesta fase do torneio devem acontecer nos dias 02 e 09 de agosto.

Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras eram as equipes representantes do Brasil no sorteio. Os outros clubes classificados se dividem em quatro times argentinos, dois colombianos, um uruguaio, um boliviano, um equatoriano e um paraguaio.

Tricampeão da Libertadores, o Palmeiras vai enfrentar o Atlético-MG. O último encontro entre as equipes no torneio aconteceu em 2022, nas quartas de final daquela edição. Na ocasião, o Alviverde levou a melhor e avançou às semifinais do campeonato.

Confira os confrontos

Atlético Nacional x Racing

Bolívar x Athletico

Flamengo x Olimpia

Atlético-MG x Palmeiras

Argentinos Juniors x Fluminense

River Plate x Internacional

Nacional x Boca Juniors

Deportivo Pereira x Independiente del Valle