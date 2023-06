Libertad-PAR x Atlético-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 18:03 Compartilhe

Pela última rodada do Grupo G da Libertadores, o Atlético-MG visita o Libertad-PAR, nesta terça-feira, 27 de junho, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O duelo é decisivo para o Galo, que pode até perder por um gol de diferença que avança às oitavas de final da competição continental.

Para a partida, o técnico Luiz Felipe Scolari não terá o zagueiro Bruno Fuchs e o meio-campista Hyoran, lesionados. Igor Rabello e Edenilson devem ser os substitutos, respectivamente. Allan e Pedrinho, contundidos há mais tempo, são as outras ausências confirmadas na delegação alvinegra.

As outras opções de Felipão são Réver ou Maurício Lemos na zaga, além de Otávio, Igor Gomes e Patrick no setor de meio-campo. O restante do time deve ser o mesmo que foi derrotado ante o Fortaleza, no último sábado. Após vencer o Athletico-PR e o Alianza Lima, duas vezes, o Galo busca o quarto triunfo consecutivo na Libertadores.

Do outro lado, o Libertad do técnico Daniel Garnero não entra em campo há 18 dias. A última partida da equipe paraguaia foi no dia 09 de junho, um empate por 1 a 1 contra o Sportivo Ameliano-PAR, pela 22ª rodada do Torneio Apertura. Para encarar Scolari e seus comandados, o time mandante não terá os meio-campistas Álvaro Campuzano, suspenso, e Hugo Martínez, que se recupera de grave lesão no joelho direito.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

LIBERTAD-PAR x ATLÉTICO-MG

Data: 27 de junho de 2023 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

Árbitro: Fernando Rapallini (FIFA/ARG)

Assistentes: Diego Bonfá (FIFA/ARG) e Cristian Gonzalo Navarro (FIFA/ARG)

Árbitro de vídeo – VAR: Jorge Valiño (FIFA/ARG)

Onde assistir: ESPN e Star+

Onde acompanhar: tempo real LANCE!, Rádio Itatiaia FM, Rádio Super FM

LIBERTAD-PAR (Técnico: Daniel Garnero)

Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Néstor Giménez; Héctor Villalba, Cristian Riveros, Diego Gómez e Lucas Sanabria; Enso González e Óscar Cardozo.

Desfalques: Álvaro Campuzano (suspenso) e Hugo Martínez (lesionado).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Felipão)

Everson; Mariano, Jemerson, Igor Rabello (Maurício Lemos) e Guilherme Arana; Rodrigo Battaglia, Zaracho e Edenilson (Igor Gomes ou Patrick); Paulinho, Pavon e Hulk.

Desfalques: Pedrinho, Allan, Bruno Fuchs e Hyoran (lesionados)