L’Étape Rio é decidido no sprint final no feminino e no masculino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 13:45

A edição 2023 do L’Étape Rio by Tour de France foi realizada neste domingo (25), no Rio de Janeiro, com 1800 atletas amadores de vários estados e de outros países. E os resultados foram definidos no sprint final em todas as categorias da prova de 110 km, considerada a maior da América Latina de ciclismo de estrada.

O percurso, que passou pelos pontos mais conhecidos da Cidade Maravilhosa como Copacabana, Leblon e a Vista Chinesa, foi um dos mais rápidos da série mundial do L’Étape.

Mais longo que em 2022, o percurso do L’Étape Rio ganhou extensões nos trechos do Alto da Boa Vista e da Estrada da Canoa com 1300 metros de altimetria acumulada, equivalente a um edifício de 70 andares.

Após a subida da Vista Chinesa, que está na parte inicial da prova, o primeiro pelotão se desgarrou. Os ponteiros se revezaram na liderança para abrir do segundo grupo e chegar na reta decisiva para dar o sprint final.

Vencedora da prova feminina dos 110 km, Juliana Cipriano precisou acelerar em um sprint final para superar Ligia Rolim e Carolina Weber. O trio fechou o L’Étape Rio na casa de 3h17, com diferenças de centésimos entre elas.

– Não é a minha característica o sprint, mas hoje me senti bem e o pedal encaixou. Deu tudo certo, já que a minha estratégia era fazer uma prova com o pelotão feminino. Eu jamais daria um ataque e esperei o momento certo para vencer – disse Juliana Cipriano, que recebeu a camiseta amarela no pódio.

No masculino, a dose se repetiu, porém com mais atletas no pelotão que se desgarrou na metade da prova. Após a saída do Túnel Marcelo Alencar, ponto desafiador para os ciclistas no Rio de Janeiro, os competidores aceleraram na região do Aterro do Flamengo no circuito final. Dos cinco que disputaram a vitória do evento chancelado pelo Tour de France, apenas três ficaram para o sprint final. O paulista Raphael Serpa se deu melhor, fechando a prova em 2h55s26, centésimos de segundo cruzaram Guilherme do Couto, vencedor de Cunha 20023 e Marcelo Valieri.

– Estava bem treinado, me preparei bem para a prova em São Paulo, ano passado fiquei em terceiro e esse ano vim determinado a ganhar. Agora meu próximo desafio será no L’Étape da França, em julho – disse Raphael.

Veja todos os resultados abaixo.

Percurso de 110 km (feminino)

1ª – Juliana Cipriano – 3h17s09,391

2ª – Ligia Rolim – 3h17s10,332

3ª – Carolina Weber – 3h17s44,110

Percurso de 110 km (masculino)

1º – Raphael Serpa – 2h55s26,547

2º – Guilherme do Couto – 2h55s35,637

3º – Marcelo Valieri – 2h55s57,623

Percurso de 55 km (feminino)

1ª – Wellyda dos Santos – 1h43s14,310

2ª – Liza Maria de Faria – 1h48s12,736

3ª – Alessandra Loureiro – 1h48s30,108

Percurso de 55 km (masculino)

1º – Thiago Ramos – 1h33s01,991

2º – Mathias Cervantes – 1h33s02,567

3º – Fábio Tenório – 1h33s04,623