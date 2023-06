Lesionados, Hyoran e Bruno Fuchs desfalcam o Atlético-MG contra o Libertad-PAR

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 13:45 Compartilhe

O Atlético-MG não terá dois titulares para encarar o Libertad-PAR, nesta terça-feira, dia 27 de junho, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O meio-campista Hyoran e o zagueiro Bruno Fuchs, lesionados, não viajaram com a delegação alvinegra à Assunção, capital do Paraguai.

Ambos os jogadores foram substituídos na partida do fim de semana, contra o Fortaleza. O Galo, por sua vez, informou que, enquanto Hyoran sofreu uma entorse no tornozelo direito, Bruno Fuchs teve uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. A dupla já iniciou o tratamento na fisioterapia.

Como substitutos, Luiz Felipe Scolari deve optar por Edenilson e Igor Rabello, assim como foi contra o Leão do Pici. Na zaga, Mauricio Lemos e Réver também são opções; mais a frente as outras alternativas ficam por conta de Igor Gomes, Otávio e Patrick.

Na segunda colocação do Grupo G da Libertadores, o Atlético-MG pode até perder por um gol de diferença que se classifica às oitavas de final. Se vencer e contar com um tropeço do Athletico-PR, que enfrenta o Alianza Lima-PER, o Galo avança em primeiro lugar, o que garante a vantagem de decidir em casa na próxima fase.