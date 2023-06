Lesionado, Alison pode não jogar mais pelo Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 5:59 Compartilhe

O Santos arrumou um problema para o restante da temporada. O volante Alison, de 30 anos, do Peixe sofreu um entorse no joelho esquerdo no duelo contra o Coritiba e passará por procedimento cirúrgico.

Por conta disso, o jogador pode ficar indisponível pelo restante da temporada de 2023. O problema é que o contrato do atleta só vai até o final deste ano.

Diante da incerteza da saúde clínica do jogador e das poucas oportunidades que recebeu nessa passagem, a chance da renovação de vínculo diminui.

Desde seu retorno para o clube do litoral paulista, o atleta teve duas lesões. Além da atual, o jogador já chegou com uma lesão no joelho esquerdo, quando veio do Al-Hazem.

Problemas nesse lugar não são novidade para o atleta. Em 2015, o volante teve uma rotura no mesmo local. Com o decorrer da carreira, os problemas no joelho esquerdo tornaram-se corriqueiros.

Atualmente com a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o atleta se junta com Felipe Jonatan e Leonardo Zabala que possuem o mesmo problema e também devem perder todo o resto da temporada. Com sua ausência, Rodrigo Fernández e Camacho devem passar a ganhar mais chances no onze inicial.

NÚMEROS DE ALISON EM 2023

Apesar de um currículo extenso pelo Santos, os números deste ano não são muito animadores. O atleta só realizou oito partidas nesta temporada, não conseguiu balançar as redes e não fez assistências.

