Lesão no joelho de Ziyech, do Chelsea, faz Al Nassr cancelar compra, diz jornal

Nada feito. A iminente transferência de Hakim Ziyech, de 30 anos, para o Al Nassr, da Arábia Saudita, será cancelada. Segundo o jornal “Daily Mail”, o marroquino não foi aprovado nos exames médicos da equipe saudita e deve permanecer no Chelsea.

Segundo o periódico, durante os exames médicos para selar a contratação, o Al Nassr identificou um problema no joelho de Ziyech e reportou ao Chelsea, que já teria devolvido o dinheiro da negociação.

O Al Nassr já havia acertado os detalhes da contratação junto ao Chelsea e só aguardava a liberação dos exames médicos para oficializar a contratação. Conforme a imprensa europeia, Ziyech assinaria o time saudita até junho de 2026.

Ziyech, que tem contrato com o Chelsea até 2025, havia sido negociado por oito milhões de libras, mas a quantia já teria sido devolvida pelos londrinos.

O jogador chegou ao Chelsea em 2020, após se destacar com a camisa do Ajax. O marroquino, que chegou a Londres com grandes expectativas, não conseguiu se consolidar na equipe e disputou 107 jogos, sendo que só foi titular em 59 deles.