LeoVegas é confiável? Saiba tudo sobre o site de apostas

Muitos apostadores se perguntam: a LeoVegas é confiável? Assim, a casa de apostas tem chamado atenção tanto dos fãs de apostas esportivas quanto de cassino.

Por isso, analisamos a plataforma e reunimos diversas informações para descobrir se a LeoVegas é seguro, se cumpre com os pagamentos e se vale a pena para o jogador. Continue lendo para saber mais.

LeoVegas bônus de boas vindas



Antes de começar nossa análise para responder se a LeoVegas é confiável, veja algumas promoções oferecidas pela casa de apostas. Não há código promocional LeoVegas disponível no momento.

Bônus de boas vindas de apostas esportivas



A LeoVegas oferece uma oferta para novos usuários de 100% da primeira aposta até R$150. Mas não há código promocional LeoVegas disponível no momento.

A LeoVegas oferece um bônus que vale para a primeira aposta feita na plataforma, e não para o primeiro depósito. Assim, a promoção segue as condições abaixo:

– O Bônus LeoVegas é aplicado no formato de apostas grátis.

– O valor da primeira aposta deve ser de pelo menos R$25.

– Odds mínimas de 1.80 para a primeira aposta e para as apostas grátis.

– Não há código promocional LeoVegas disponível.

– A promoção é válida por 30 dias.

Para consegui-lo, basta criar uma conta e cumprir todos os termos e condições do bônus.

Bônus LeoVegas de Cassino e Cassino ao Vivo



Muitos jogadores gostam de variar as apostas e também utilizam serviços de cassino. Por isso, a plataforma também oferece um bônus de boas vindas para os seus serviços de cassino.

Ele funciona com base nos seus primeiros depósitos, sendo preciso seguir essa ordem de bônus:



– 1º depósito: 100% até R$500 e 20 giros grátis

– 2º depósito: 100% até R$1.500 e 40 giros grátis

– 3º depósito: 100% até R$3.000 e 60 giros grátis

O rollover para utilizar a oferta é de 45x nos jogos selecionados. Não há código promocional LeoVegas disponível. Assim, nossa única observação é que as regras para utilizar essa oferta são um pouco complexas, então vale a pena ir até a página oficial e ler os Termos e Condições (T&C).

Vantagens e desvantagens da LeoVegas



Abaixo, os pontos fortes da LeoVegas, além de algumas coisas em que a operadora pode melhorar. Confira também nosso artigo sobre as melhores casas de apostas e o código promocional Betano.

Vantagens



A LeoVegas tem como maior ponto forte o cassino. Todavia, também há outras características que merecem destaque:

– LeoVegas App: A experiência para celular da plataforma é excelente e vale a pena ser conferida.

– Cassino e cassino ao vivo: Como falamos acima, ambos os serviços são o destaque da empresa.

– Cobertura de esportes: As apostas esportivas também não ficam para trás, já que a LeoVegas oferece dezenas de esportes e torneios.

– Vários meios de pagamento; Do Pix às carteiras digitais, não faltam métodos de saque e depósito.

– Cash out: Uma função para as apostas ao vivo, permite interromper antes do fim do jogo.

Desvantagens



Claro, nenhuma casa é perfeita. Por isso, há algumas áreas que a LeoVegas pode aprimorar:

– Não tem streaming: Não há transmissão ao vivo, mas você pode acompanhar dados e estatísticas atualizadas no momento da partida.

– App apenas para Android: Apesar da exclusividade, o site funciona bem em iPhones.

– Chat apenas em horário comercial: Se você precisar resolver algo de madrugada, vai ter que aguardar até o horário comercial.

– Sem opções de mercado exclusivas: A LeoVegas conta com várias opções de mercado, mas não há um grande diferencial.

LeoVegas é confiável?



A pergunta: LeoVegas é confiável? Tal dúvida está presente em todo jogador que planeja utilizar a operadora, já que é preciso saber se a casa de apostas realmente cumpre com suas obrigações e se importa com seus clientes.

Assim, a primeira coisa que notamos foram os diversos prêmios que a empresa ganhou desde sua fundação. Esses títulos são dados por instituições que fiscalizam e avaliam como os sites de apostas funcionam, levando em conta diversos fatores diferentes.

Outra coisa que mostra que a LeoVegas é confiável é o fato dela possuir uma plataforma exclusivamente para auxiliar clientes com problemas relacionados a apostas. A iniciativa se chama LeoSafePlay e possui parcerias com vários outros sites, mostrando que a empresa se importa com seus jogadores.

LeoVegas é seguro?



Sim! Assim como a LeoVegas é confiável, também notamos que a LeoVegas é seguro. Constatamos isso, primeiramente, por conta dos certificados de criptografia do site.

Dessa forma, suas informações são protegidas através de sistemas de segurança, o que impede invasões e vazamentos.

Além disso, os métodos de login são rígidos e é preciso confirmar a identidade antes de fazer um saque.

Licença de Apostas e Jogos



Para saber se realmente a LeoVegas é confiável, pesquisamos seus dados oficiais, como a licença de funcionamento, registro de empresa, etc. Logo abaixo estão as informações que encontramos:

– Licença de Apostas e Jogos: MGA/CRP/237/2013

– Órgão responsável: Malta Gaming Authority

Assim, isso demonstra que a empresa segue as leis desses territórios, o que mostra que a LeoVegas é confiável.

LeoVegas no Reclame Aqui



Um costume comum de usuários brasileiros é pesquisar pelas reputações das empresas, já que plataformas como o Reclame Aqui podem dar uma boa ideia de como será a experiência na plataforma.

Inesperadamente, notamos que a nota da LeoVegas Reclame Aqui não é muito boa. Mas isso não quer dizer necessariamente que não possamos dizer que a LeoVegas é confiável ou que a é seguro.

Apesar disso, as reclamações vão para a LeoVegas Reclame Aqui. Entretanto, não dá para negar que há sim reclamações para a LeoVegas Reclame Aqui. Elas são mais relacionadas a problemas com saques, principalmente por apostadores que não conseguiram ter suas identidades verificadas.

Por isso, recomendamos que você faça o procedimento antes de realizar qualquer depósito, o que vai facilitar na hora de retirar valores.

LeoVegas App para Dispositivos Android e iPhone



Bom, além de avaliar se a LeoVegas é confiável, também avaliamos como é a experiência em celulares. Afinal, praticamente todos os jogadores utilizam seus smartphones para apostar, já que é mais rápido e prático.

Dessa maneira, nos agradou ver que o LeoVegas App existe e está disponível para Android. Isso mostra que a plataforma é otimizada para aparelhos mobile.

Ou seja: nada de ferramentas mal adaptadas, tudo é bem feito e o LeoVegas app é seguro. Caso deseje utilizá-lo, siga o passa a passo abaixo:

1- Entre no site da LeoVegas Brasil pelo celular ou tablet.

2- Em seguida, toque em “Ajuda”, “Aplicativo para Android” e “Download”.

3- Permita o download e a instalação.

4- Por fim, faça o login com sua conta.

Agora você tem todos os serviços da app.

E no caso de quem sabe que a LeoVegas é confiável, mas tem iPhone? O site também funciona bem em aparelhos iOS e você pode facilitar o uso criando um atalho. Para isso, basta fazer o seguinte:

1- Entre no site da LeoVegas App.

2- Toque no botão “Compartilhar” na barra de navegação.

3- Em seguida, toque em “Tela inicial”.

4- Finalmente, insira o nome do atalho.

Usando esse método, um ícone será criado e você consegue acessar o site da LeoVegas App com apenas um toque.

Futebol na LeoVegas Brasil



Falar de apostas esportivas é falar de futebol. Assim, já mostramos que a LeoVegas é confiável, mas será que ela tem uma boa cobertura de futebol? Primeiramente, analisamos quais competições do Brasil estão por lá.

Dessa forma, notamos que a casa de apostas não faz feio para os fãs brasileiros, já que cobre os seguintes torneios:



– Copa do Brasil

– Brasileirão Série A, B, C e D

– Vários campeonatos estaduais

– Campeonatos femininos

– E outros

Torce para um time com fama nacional? Com certeza ele estará lá. Seu time de coração é regional e não disputa as primeiras divisões? Vale a pena procurar, pois a chance dele estar presente também é grande.

Similarmente, a cobertura do futebol europeu é excelente. Além da Champions e de outros torneios continentais, dezenas de ligas nacionais também estão lá, desde aquelas conhecidas mundialmente até as não tem tanta fama assim.

Também há muitos campeonatos de países da América Latina, Ásia, África e Oceania. Por isso, confira você mesmo.

Odds e taxas de pagamento da LeoVegas



Abrimos a ferramenta de apostas da operadora e selecionamos vários jogos diferentes. Também avaliamos os principais mercados, para saber como são as odds presentes neles.

Finalmente, nossa conclusão é que a LeoVegas Brasil possui odds competitivas, com algumas partidas e mercados até mesmo superando os concorrentes. Entretanto, como as odds podem mudar a qualquer momento e variam em diferentes eventos, recomendamos que você analise pessoalmente.

Sobre as taxas de pagamento, não detectamos nenhuma para depósito ou saque. Todavia, elas podem ser cobradas pelas empresas que gerem os métodos de pagamento. Além disso, vale a pena conferir os Termos e Condições (T&C) para saber mais.

Como sacar dinheiro na LeoVegas?



Para retirar dinheiro na LeoVegas, você precisa primeiramente validar sua identidade, apresentando a documentação requisitada. Feito isso, você deve seguir esse passo a passo abaixo:

1- Entre no site e faça o login com sua conta.

2- Em seguida, abra a página de perfil e clique em “Retiradas”.

3- Selecione um dos métodos e o valor a ser retirado.

4- Por fim, conclua e aguarde o tempo de processamento.

Os saques na LeoVegas podem ser feitos utilizando transferência bancária ou carteiras digitais. Lembrando que o tempo de processamento pode variar em cada método.

Além disso, recomendamos que a identidade seja validada antes mesmo de realizar o primeiro depósito. Tal procedimento mostra que a é seguro.

Serviço de Atendimento ao Cliente



Uma coisa importante para saber se a LeoVegas é confiável foi avaliar como são os meios de suporte ao cliente. Assim, caso você tenha algum problema, será por meio deles que ele será resolvido. Por isso, é importante que sejam rápidos e fáceis de usar.

Na casa de apostas, o principal método de atendimento é o chat online. Ele funciona em horário comercial e possui especialistas que falam português.

Similarmente, a “Central de apoio” traz as principais perguntas feitas pelos usuários, com informações claras e bem escritas. Para dúvidas simples, é o local mais recomendado.

Por fim, se você tem um problema mais difícil de ser resolvido, poderá entrar contato através do email.

Perguntas Frequentes



Reunimos as principais dúvidas de quem já usa ou pretende utilizar o LeoVegas, com informações retiradas diretamente do site oficial.



Quanto tempo a LeoVegas demora a pagar?



Depende do meio de pagamento. Para carteiras digitais, o processamento do saque é mais rápido do que para transferências bancárias.

Entretanto, se você ainda possui dúvidas, leia os Termos e Condições (T&C) da empresa.

Como funciona o LeoVegas?



O LeoVegas é um site de apostas online que oferece serviços de apostas esportivas e cassino. Ele permite apostar mediante pagamento por diferentes meios. Além disso, o LeoVegas é seguro.

Como tirar dinheiro do LeoVegas?



Faça o login com sua conta no site da casa. Abra o perfil e clique em “Retiradas”. Em seguida, selecione o método e o valor do saque. Confirme e aguarde o tempo de processamento.

Caso não tenha feito, a operadora irá solicitar que valide sua identidade antes de sacar.

O que significa LeoVegas?



Vegas vem de Las Vegas, cidade americana conhecida como a capital mundial das apostas. Já Leo vem do simbólo da empresa, um leão.

LeoVegas aceita Pix?



Sim, para depósitos, LeoVegas aceita Pix.

Como fazer aposta no LeoVegas?



Crie uma conta na casa de apostas. Faça seu primeiro depósito. Selecione uma partida e, em seguida, um campeonato. Por fim, escolha o valor da aposta e confirme.

Conclusão sobre a LeoVegas



Na nossa análise, chegamos à conclusão de que a LeoVegas é confiável. Além disso, também notamos que a LeoVegas é um site seguro e possui uma boa cobertura de futebol.

Como pontos a melhorar, o app poderia estar disponível para iPhones. há bônus de boas-vindas, mas não há nenhum código promocional LeoVegas disponível no momento.

