Léo Naldi retorna, supera jogos em sua primeira temporada e mira marca do ano passado

O volante Léo Naldi voltou a participar de uma partida com a camisa da Ponte Preta após ficar quatro jogos longe dos gramados por conta de uma lesão dupla no músculo posterior da coxa. Na partida diante do Juventude, Naldi completou 29 jogos pela Macaca e superou a marca de jogos jogos realizados em sua primeira temporada com a camisa da equipe alvinegra, em 2021, quando realizou 27 partidas em toda a temporada.

A meta agora do volante é superar a marca de jogos realizado na temporada passada: 46 no total. Para que isso aconteça, o volante precisa participar de 19 jogos dos 21 restantes da Macaca na temporada e o foco é justamente esse, retomar a posição e voltar ajudar a Ponte Preta dentro de campo, assim como aconteceu na partida diante do Ju.

– Fico feliz em voltar atuar, principalmente, estou muito agradecido ao Deepartamento Médico, aos meus fisioterapeutas particulares e a todos que me ajudaram, agora quero pensar em bater essa marca e ajudar a Ponte – afirmou.

Naldi também estabeleceu uma meta ainda mais ousada, em sua primeira temporada, o volante marcou 5 gols, em 2022, apenas um e, até aqui, balançou a rede duas vezes, o volante planeja também atingir a meta de gols marcados e superar sua primeira temporada.

– Gols é uma coisa que eu me cobro bastante então espero poder novamente voltar a balançar as redes e quem sabe bater o número também para ajudar dentro de campo – explicou.

Se por um lado, em 2022, Naldi balançou as redes menos vezes, por outro lado, foi o ano em que mais deu assistências, foram cinco no totais, e o jogador que também melhorar no quesito. Neste ano, Naldi deu apenas uma assistência e quer melhorar no fundamento para ajudar a alvinegra.

– As assistências também tem saído, fico muito feliz de ajudar também nesse quesito e, se daqui pra frente, puder evoluir nisso também, vou conseguir evoluir meu desempenho e isso é bom – explicou.

INTERESSE

Com contrato com a Macaca até 2025, o volante despertou muito interesse de diversos clubes durante os últimos tempos. Vasco, Botafogo, Fortaleza e clubes do exterior consultaram a situação do jogador junto a Ponte Preta, entretanto a Macaca fez jogo duro para liberar o jogador e pediu o valor integral da multa para liberar o jogador.

De volta aos gramados e, com tudo para retomar o bom momento, a situação nesta janela deve se repetir e a Macaca deve sofrer outras investidas pelo volante que se destaca há pelo menos três temporadas defendendo as cores da equipe de Campinas.