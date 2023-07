Lendas da NBA cantam música italiana em jantar em Capri

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 13/07/2023 - 17:07 Compartilhe

ROMA, 13 JUL (ANSA) – Os ex-jogadores de basquete Michael Jordan e Magic Johnson cantaram a música “Nel blu dipinto di blu (Volare)”, de Domenico Modugno, durante as férias em Capri, na Itália.

Os dois astros da NBA se encontraram em um restaurante da cidade e soltaram a voz ao lado de seus familiares e amigos.

As imagens do animado jantar das duas lendas do basquete viralizaram nas redes sociais.

Magic Johnson, que brilhou pelo Los Angeles Lakers, e Jordan, histórico ex-jogador do Chicago Bulls, possuem uma amizade sólida que já dura vários anos. (ANSA).